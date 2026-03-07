Buscan a dos adolescentes en Neuquén

Dos adolescentes de 17 y 18 años son buscados intensamente en la provincia de Neuquén luego de que sus familiares denunciaran su desaparición ante la Policía. Tras el aviso, se activó un operativo de búsqueda bajo la “Alerta NATI” para dar con sus paraderos.

Conforme a la información de medios locales, una de las implicadas es Morena Haydeé Jazmín Brezina, de 18 años, quien fue vista por última vez el pasado martes 3 de marzo en la capital neuquina.

Buscan a dos adolescentes en Neuquén Foto: NA

De acuerdo con la información difundida por la policía, la muchacha es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,52 metros, tiene cabello corto color rojo y ojos marrones claros. La última vez que fue vista llevaba puesto un pulóver azul, una remera blanca, un pantalón corto de jean gris y zapatillas negras.

Tras la denuncia, intervino el Departamento Centro de Operaciones Policiales, que inició las tareas de búsqueda y difusión del pedido de paradero para intentar ubicar a la joven.

En paralelo, también se realiza un operativo para localizar a Maia Jazmín Medina, de 17 años, oriunda de San Patricio del Chañar, cuyo extravío fue denunciado en la provincia y que era buscada por las autoridades en el mismo marco investigativo.

Medina fue descrita de contextura robusta, mide 1,70 metros aproximadamente, tiene tez blanca, cabello oscuro con flequillo y ojos oscuros. Al momento de su desaparición vestía un jean claro, tipo Oxford, top a rayas blancas y negras y zapatillas blancas. En este contexto, se activó la “Alerta NATI”, el protocolo neuquino que se pone en marcha en estas situaciones.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier información que pueda resultar útil para la investigación, se comunique con la Unidad Fiscal de Homicidios o con dependencias policiales de la ciudad.

Buscan a dos adolescentes en Neuquén

Qué es la “Alerta NATI”

La Alerta NATI (Niñas, Adolescentes y Niños Intensamente buscados) es un sistema de búsqueda urgente de menores desaparecidos en la provincia de Neuquén, Argentina, establecido por la Ley 2705. Su objetivo es difundir rápidamente fotos y datos de menores a través de fuerzas de seguridad, medios y redes sociales para facilitar su localización inmediata.

Para la búsqueda de las dos adolescentes en Neuquén, también se habilitaron líneas telefónicas para recibir datos, entre ellas la Comisaría 13° al (299) 485-5236 y la Comisaría 18° al (299) 446-0891, mientras continúa el operativo.