Choque en General Paz Foto: NA

Un accidente de tránsito ocurrió en el cruce de la Autopista Dellepiane y la Avenida General Paz, dejando dos personas heridas que fueron asistidas por médicos del SAME por politraumatismos, y evalúan durante el operativo si correspondía el traslado de los heridos a un centro de salud cercano para estudios de mayor complejidad.

Según informó la policía porteña, la colisión se produjo sobre los carriles que conectan la autopista con la avenida, en dirección a la Provincia. A raíz del impacto, parte de la calzada debió ser reducida, lo que generó importantes demoras y una larga fila de vehículos que se extendió varios kilómetros, complicando el tránsito en plena hora pico.

Por otro lado, remarcaron que si bien aún no se determinaron oficialmente las causas, se investigan maniobras de sobrepaso y la posible combinación de exceso de velocidad con cambio de carril en una zona de intenso flujo vehicular. Personal de la Policía de la Ciudad y de Seguridad Vial trabajó en la escena para ordenar el tránsito y recabar datos que permitan reconstruir la mecánica del hecho.

El SAME se presentó en el lugar Foto: NA

Demoras en el tránsito por el accidente en General Paz

Por la presencia de ambulancias, móviles policiales y los servicios de emergencia, se obligó a desviar el tránsito hacia carriles alternativos, agravando la congestión habitual en el corredor con sentido a la provincia de Buenos Aires. Se recomendó a los automovilistas optar por vías alternativas, como la Autopista Riccheri o accesos secundarios a la Provincia, hasta la normalización del tránsito.

Mientras tanto, Seguridad Vial restringió los carriles donde ocurrió la colisión para completar las pericias y el retiro de los vehículos involucrados. Se espera que la finalización de las tareas de investigación normalice el tránsito en las próximas horas.