Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por presunta injuria racial. Foto: Redes sociales.

La abogada argentina Agostina Páez, de 29 años, continúa bajo arresto domiciliario en Río de Janeiro mientras avanza la causa judicial en su contra por presunta injuria racial.

Según confirmó su defensora, Carla Junqueira, para Infobae, la joven podría enfrentar una condena de hasta 15 años de prisión si prospera la acusación de la Fiscalía brasileña.

Agostina Páez, abogada argentina acusada de racismo en Brasil. Foto: NA

El caso se encuentra en una etapa clave, ya que el juicio comenzará el próximo 24 de marzo y definirá el rumbo del proceso judicial que mantiene a la argentina en territorio brasileño desde hace casi dos meses.

“Nuestra estrategia ahora es preparar el juicio, que arranca el 24 de marzo, para evitar el peor escenario, que es el planteado por la Fiscalía de pedir un concurso material, que sería una sumatoria de tres delitos, tres penas, 15 años (de prisión)“, afirmó Junqueira en declaraciones a Infobae.

¿De qué se la acusa a Agostina Páez?

La investigación se originó en enero, cuando se difundió un video que muestra a Páez realizando gestos hacia un ciudadano brasileño a la salida de un boliche en el barrio de Ipanema.

La abogada argentina Agostina Páez (29), acusada de injuria racial y bajo arresto domiciliario en la ciudad de Río de Janeiro, podría ser condenada a 15 años de cárcel.

Las imágenes, registradas por cámaras de seguridad y teléfonos móviles, se viralizaron rápidamente en redes sociales y motivaron una denuncia por injuria racial. A partir de ese momento, la Justicia brasileña abrió una causa penal y dispuso que la joven permanezca en el país bajo monitoreo electrónico.

La Fiscalía analiza imputarle tres delitos distintos vinculados al mismo episodio, lo que permitiría aplicar el llamado “concurso material”, es decir, la suma de las penas correspondientes a cada acusación.

La estrategia de la defensa

La defensa de la abogada argentina busca evitar ese escenario y cuestiona la proporcionalidad de las medidas adoptadas durante la investigación.

“Hay una desproporcionalidad entre la reacción cautelar y la definición del concurso material, y efectivamente lo que pasa es eso”, expresó Junqueira.

Agostina Páez Foto: redes

La letrada sostuvo que existían alternativas menos restrictivas para garantizar la aplicación de la ley penal sin recurrir a medidas tan severas.

“Había maneras de garantizar la aplicación de la legislación penal con cautelares menos gravosas. Y el concurso material es una exageración, porque el concurso material lo que dice el juez es que en vez de haber habido un solo delito de racismo, hubo tres, porque fueron tres víctimas distintas en tres momentos distintos”.

Además, la estrategia legal busca dejar atrás el enfoque inicial que intentaba responsabilizar a las víctimas. “Más allá de ser un caso de derecho penal, es un caso de derechos humanos y en esos casos, la estrategia de responsabilizar a la víctima no suele funcionar en ningún país del mundo”, remarcó.

El pedido de disculpas de la acusada

En medio del proceso judicial, Páez publicó un video en redes sociales en el que pidió disculpas públicas por lo ocurrido. “Hola, soy Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil por una reacción muy grave que he tenido. Por eso, ahora quiero pedir disculpas públicamente”, expresó.

El descargo de la abogada argentina detenida en Brasil.

“Me ha explicado que sí, que debería haberlo hecho, entonces ahora siento la libertad de hacerlo”, afirmó. Agostina ofreció disculpas “de todo corazón a todas aquellas personas que se han sentido ofendidas, heridas, humilladas por mi actitud” y sostuvo: “Lo lamento profundamente. Lamento haber contribuido a ese dolor por ignorancia. Desconocía lo que era el racismo”.

Según explicó su abogada, la joven no había realizado este pedido antes por recomendación de sus anteriores defensores, quienes temían que pudiera interpretarse como una admisión de culpabilidad.

“Ella quería haber pedido disculpas antes, pero tenía este temor jurídico de hacerlo”, señaló Junqueira, quien además reconoció que “hay un video” que muestra el episodio y que “eso es innegable”.

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil por presunta injuria racial. Foto: redes

La defensa planea presentar formalmente el pedido de disculpas ante el tribunal antes del inicio del juicio, con la esperanza de que esta nueva estrategia influya en el resultado del proceso.

En su mensaje, Páez también aseguró que el tiempo transcurrido en Brasil la llevó a reflexionar sobre lo ocurrido y a informarse más sobre la problemática del racismo. “Ahora interiorizándome, aprendiendo y escuchando, entiendo lo delicado que es”, concluyó.