Choque fatal en Mar del Plata. Foto: Ahora Mar del Plata.

Un hombre de 57 años murió durante la mañana de este viernes 13 de marzo tras el choque entre un auto y una camioneta en la Ruta Provincial 88, en la ciudad balnearia de Mar del Plata. El conductor del rodado menor quedó atrapado dentro del vehículo y pese a la intervención de los equipos de emergencia, se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Por motivos que aún se investigan, un Renault Clío y una Toyota Hilux colisionaron a la altura del kilómetro 9,5, en el camino que conduce hacia la localidad de Batán. La camioneta era conducida por un hombre que resultó ileso, mientras que el conductor del automóvil sufrió las consecuencias más graves del impacto.

Choque fatal en Mar del Plata. Foto: Ahora Mar del Plata.

La víctima fue identificada como Fabio Fernández, quien quedó atrapado dentro del habitáculo del auto. Personal del SAME que llegó al lugar confirmó su fallecimiento, mientras que el conductor de la camioneta no presentó heridas, según informaron medios locales.

Cómo fue el operativo de rescate tras el choque en la ruta 88

Según detallaron fuentes que participaron del procedimiento, al arribar al lugar los bomberos que se movilizaron en una autobomba encontraron al conductor del Renault Clio atrapado dentro del vehículo. Además, el auto presentaba una importante pérdida de combustible, lo que obligó a los rescatistas a actuar con rapidez por el riesgo que implicaba para quienes trabajaban en la escena y para los automovilistas que circulaban por la zona.

En paralelo, también se hizo presente una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató el fallecimiento del conductor del automóvil en el lugar del hecho.

Choque fatal en Mar del Plata. Foto: Ahora Mar del Plata.

Equipos de emergencia perimetraron el área para facilitar el operativo policial. En ese contexto, el cuartel de bomberos de Batán retiró el cuerpo de la víctima y aseguró el sector debido al derrame de combustible.

Investigan las causas del accidente

La fiscalía de turno tomó intervención en el caso y trabaja para determinar cómo ocurrió el siniestro vial. Mientras tanto, se realizan las pericias correspondientes en el lugar para reconstruir la mecánica del choque.