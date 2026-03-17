Tragedia en la playa Cabo Corrientes de Mar del Plata. Foto: Gentileza 0223

Un hombre de 72 años fue encontrado sin vida a más de 1700 metros de la costa frente a la playa Cabo Corrientes, en Mar del Plata, tras un operativo de búsqueda que se extendió este lunes durante varias horas.

La víctima fue identificada como Aldo José Reginatto. Según informaron fuentes oficiales, el hombre había ingresado al mar durante la mañana y desapareció entre las olas. La alerta fue dada por un amigo que, al perderlo de vista, realizó un llamado al 911.

Tragedia en la playa Cabo Corrientes de Mar del Plata. Créditos: X @0223comar

El cuerpo fue hallado mar adentro, en la zona de la Banquina de los Pescadores, por tripulantes de un buque que navegaba en el área. El operativo de rastrillaje estuvo encabezado por la Prefectura Naval Argentina.

Las tareas de búsqueda se iniciaron a partir de las imágenes de una cámara de seguridad que registró el momento en que Reginatto ingresó al agua a la altura del paseo Jesús de Galíndez y la calle Alem, lo que permitió establecer el punto inicial del operativo, según consignó el sitio local ’0223′.

La víctima fue identificada como Aldo José Reginatto, tenía 72 años y era oriundo de Quilmes. Foto: Gentileza 0223

De acuerdo con ese medio, el hombre era oriundo de la localidad bonaerense de Quilmes, aunque desde hacía tiempo residía en Mar del Plata.

La investigación para determinar las causas del fallecimiento quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1, indicaron fuentes judiciales al portal marplatense.

Las corrientes marinas habrían influido en el desplazamiento del cuerpo de Aldo Reginatto

En diálogo con ’0223′, el responsable del Operativo de Seguridad en Playas del municipio de General Pueyrredón, Marcelo Zanetti, explicó que las corrientes marinas pudieron haber influido en el desplazamiento del cuerpo.

El cuerpo fue hallado mar adentro, en la zona de la Banquina de los Pescadores, por tripulantes de un buque. Foto: Gentileza 0223

“Lo que se ve en la superficie es una corriente que va de sur a norte, pero claramente hay algunas internas, lo cual hizo que el cuerpo aparezca para la zona del sur y no en el norte, que era donde esperábamos”, señaló Zanetti.