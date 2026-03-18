Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: NA

Se negó a declarar ante la Justicia el empresario Marcelo Porcel, quien está acusado de haber abusado sexualmente de al menos diez alumnos de un colegio ubicado en el barrio de Palermo, donde asisten sus hijos.

El imputado ya se había declarado “inocente” y adelantó que presentará un escrito a la fiscalía. La audiencia se desarrolló el martes por la tarde de forma virtual y Porcel no prestó declaraciones. En diálogo con TN, el abogado de las víctimas, Pablo Gianotti aseguró que el acusado debería estar detenido: “No sabemos si está en Argentina o no”, insistió.

Además, el letrado insistió en que hay otros cuatro menores que fueron abusados pero que no hicieron la denuncia: “Sus padres están desilusionados con la pasividad de la Justicia. Son de Cañuelas. Sus progenitores desean que esto salga a la luz. También hay dos que ya son mayores”.

Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: X

Por su parte, el fiscal Pablo Turano había pedido la indagatoria de Porcel por al menos diez hechos de abuso sexual “gravemente ultrajante por multiplicidad de víctimas” y por “corrupción de menores agravada y producción de representación de menores de sus partes genitales con fines sexuales”.

La investigación comenzó el 5 de julio de 2024, cuando la primera denuncia contra Porcel llegó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo de Carlos Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1. En diciembre pasado, Turano ya había solicitado la indagatoria de Porcel por siete casos. Pero en el nuevo dictamen, presentado hace dos semanas, el fiscal sumó la denuncia de otras tres víctimas que se presentaron en enero. Así, el número de víctimas reconocidas en la causa llegó a diez.

Los testimonios de las víctimas: cuál era el modus operandi de Porcel que fue revelado en Cámara Gesell

Los adolescentes que denunciaron a Marcelo Porcel declararon en Cámara Gesell y describieron un patrón de conducta repetitivo que se repetía en distintos lugares: su departamento en el piso 26 de la Torre Le Parc, otro departamento ubicado frente al edificio (propiedad de su madre) y una oficina en un emblemático edificio de Retiro.

Colegio Palermo Chico. Foto: NA

Según relataron las víctimas, Porcel organizaba “juntadas” con los compañeros de sus hijos y les provehía de vodka y tequila e ncentivaba a los chicos a tomar en “competencias de resistencia” de alcohol a cambio de dinero. Además, les transfería dinero a sus billeteras virtuales para que realizaran apuestas online durante las juntadas

Los testimonios también incluyen situaciones de contacto físico no consentido, como masajes que varios de los chicos sufrieron. Además, los investigadores encontraron contenido sexual en el teléfono del acusado. Entre el material encontrado había capturas de videos provenientes de una cámara de seguridad instalada en el baño de la casa de Porcel.

El juez Carlos Bruniard dictó una medida cautelar que prohíbe a Porcel cualquier tipo de contacto —directo o indirecto— con las víctimas, testigos y sus familias. Además, le impuso respetar una distancia mínima en lugares como el colegio o el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires.

El expediente cuenta con peritajes psicológicos tanto oficiales como de parte, que concluyeron que no se detectaron fabulación ni cuadros psicopatológicos en los denunciantes, ni alteraciones mentales, discurso incoherente o influencia directa de terceros.