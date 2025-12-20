Piden la detención del empresario Marcelo Porcel: nuevas pruebas refuerzan la causa por presuntos abusos a adolescentes

El abogado de las familias denunciantes reclamó la indagatoria y prisión preventiva del empresario e hijo del fundador de Argencard, al considerar que el expediente ya reúne testimonios y peritajes suficientes.

Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: NA

En las últimas horas, volvieron a tomar fuerza las demandas para la detención de Marcelo Porcel (51), empresario e hijo del fundador de Argencard, por la presentación de nuevas evidencias en la causa que lo investiga por presuntos abusos contra adolescentes.

El planteo de su detención lo llevó a cabo Pablo Hawlena Gianotti, abogado de las familias denunciantes, y sostiene que el expediente ya reúne elementos suficientes para avanzar en la indagatoria y una medida de preventiva detención.

Según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el abogado afirmó que los avances del caso se dieron a raíz de un “logro obtenido en soledad” por parte de la querella y cuestionó la posición del juez que está a cargo del expediente, Carlos Bruniard.

El propio letrado acusó al juez de mantener una actitud “expectante” frente a la gravedad de los hechos que se le imputan a Porcel. En ese sentido, Hawlena Gianotti recordó que el pedido formal de indagatoria y detención ya había sido presentado el 27 de noviembre de 2025.

¿De qué se lo acusa a Marcelo Porcel?

Según la acusación, Porcel habría sido recurrente en una actitud para captar la atención de menores de entre 13 y 14 años, principalmente compañeros de colegio de uno de sus hijos -alumnos del establecimiento Palermo Chico-.

Según la investigación, el empresario utilizaba vínculos sociales y escolares para generar confianza y organizar encuentros en diferentes espacios de su propiedad.

Según detalló el abogado, “el fin último estaba, mediante la captación de la voluntad, en autosatisfacerse sexualmente logrando la desnudez de los menores”, al invitarlos a sus propiedades tanto en su domicilio en la Torre Le Park como en sus oficinas, donde los habría incentivado a tomar alcohol y a participar de apuestas ilícitas por medio de transferencias vía billeteras virtuales.

Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: X

En el expediente hay declaraciones de adolescentes, prestadas bajo el sistema de Cámara Gesell, además de peritajes informáticos llevados a cabo sobre dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Incluso, se encontraron imágenes de uno de los jóvenes en uno de esos dispositivos electrónicos secuestrados, tomadas con una cámara oculta en una ducha, donde se lo puede ver a él bañándose.

Según la querella, estas pruebas refuerzan la hipótesis de abuso sexual agravado y corrupción de menores. El abogado de las familias resaltó que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal alertaron sobre el riesgo de reiteración de estos hechos y conductas si es que el imputado continúa en libertad.

La causa está siendo tramitada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 50 e interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.° 1, que está a cargo de Pablo Turano.

Hasta esta fecha, la única medida vigente contra Porcel es una prohibición de acercamiento de 300 metros a las presuntas víctimas, lo que le impide concurrir al colegio y al club donde los adolescentes realizan actividades.

Además, fuentes judiciales señalaron que el expediente reúne cuanto menos 10 denuncias, las cuales fueron incorporándose de manera progresiva desde mediados de 2024, cuando los padres de seis adolescentes hicieron la presentación original.

Luego, a medida que fue avanzando la investigación, se fueron sumando nuevos testimonios donde se describen encuentros organizados en distintos domicilios y oficinas vinculadas al empresario, en donde se presume que los menores habrían sido expuestos a situaciones inapropiadas para su edad.

Colegio Palermo Chico. Foto: NA

Por el momento, el proceso judicial está bajo secreto de sumario. La semana pasada, el fiscal Turano solicitó formalmente la indagatoria de Porcel, aunque el trámite se vio momentáneamente demorado por la incorporación de un nuevo denunciante, lo que obligó a cumplir instancias procesales adicionales.

Entretanto, una vez sean completadas, el juez Bruniard deberá definir los próximos pasos de la causa.

Se conoció, a su vez, que Porcel recibió autorización judicial para viajar a Uruguay entre el 17 de diciembre y el 5 de enero de 2026 por un compromiso familiar. Este permiso se fundamentó en que no existiría riesgo de fuga, dado su arraigo en el país y la ausencia de antecedentes penales, una resolución que también fue cuestionada por la querella.