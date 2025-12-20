Denuncia contra un empresario por abuso sexual a menores: el comunicado de la escuela

La escuela a la que asistían los jóvenes abusados publicó un texto para aclarar la situación.

Escuela Palermo Chico. Foto: Captura

El empresario Marcelo Porcel fue acusado de haber abusado a menores de edad, compañeros de colegio de su hijo. En este contexto, la escuela a la que asistían los jóvenes publicó un comunicado para aclarar situaciones sobre el caso que generó conmoción.

El Colegio Palermo Chico indicó a través de un texto que “actuó de manera inmediata, activando los protocolos vigentes” por la gravedad del asunto. Por esto mismo, intervino el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Colegio Palermo Chico. Foto: NA

Por otro lado, el mensaje indica que la familia Porcel ya no tiene ningún tipo de relación la escuela.

“Desde nuestro Colegio, reafirmamos que el cuidado integral de nuestros alumnos constituye una prioridad institucional y agradecemos a las familias la confianza permanente depositada en la institución”, concluyeron.

Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: X

Quién es Marcelo Porcel, el empresario investigado por abuso de menores

La Justicia avanza en la investigación contra Marcelo Porcel, un empresario de alto perfil vinculado al rubro inmobiliario y financiero, acusado de abusar de los compañeros de su hijo de colegio de Palermo.

El empresario es el hijo del fundador de Argencard y se desempeñaba hasta hace meses como concesionario del shopping Oh! Buenos Aires.

En el ámbito empresarial, también figura como presidente de la firma agricultora Campazu S.A.

Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: NA

El caso, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, reúne testimonios de diez adolescentes de entre 13 y 14 años.

El presunto modis operandi

Los jóvenes relataron haber asistido a casas y oficinas donde presuntamente había consumo de alcohol y se realizaban propuestas vinculadas a apuestas online.

Ante esto, se denunciaron escenas incómodas ocurridas tras actividades deportivas, algunas de las cuales habrían sido registradas en imágenes y videos que hoy están bajo análisis pericial.

La Justicia ordenó el secuestro de teléfonos y computadoras durante allanamientos en propiedades del acusado para realizar pericias técnicas.