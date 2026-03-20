Un policía insultó y golpeó a una mujer que fue a hacer una denuncia. Foto: Captura video.

Un hecho de violencia policial conmociona a Mar del Plata. Una mujer fue insultada y golpeada por un efectivo de la comisaría 16° cuando se acercó a realizar una denuncia. El oficial fue desafectado por un período de tres meses, mientras que toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del lugar.

Según medios locales, Teresa Lissalt del Pilar, la víctima, llegó a la comisaría acompañada de su pareja para denunciar una estafa. “Recibí un mensaje de una amiga con capturas de que estaban vendiendo mis espejos por Marketplace con otro precio. Le empezaron a escribir y se retiraban en mi negocio. Entonces vine a la comisaría 16ª, la más cercana, donde me dijeron que no me tomaban la denuncia porque no hay delito. Le dije que están estafando gente y mandan a mi local a retirar los espejos”, relató en diálogo con Canal 8.

Un policia se negó a recibir una denuncia y agredió a la mujer

El efectivo, un subteniente con más de 17 años de servicio, se negó a recibir la denuncia alegando que “no hay delito penal”, ya que no se había producido un robo físico. La situación se tensó cuando la mujer insistió en que su caso fuera atendido, mientras el oficial mantenía su postura.

Un policía insultó y golpeó a una mujer que fue a hacer una denuncia en la comisaría. Video X @tendenciaytuits

“¿Cómo que no nos robaron nada? Nos hacen quedar mal. Mandan una entrega a nuestro local”, le recriminó la mujer. Según se observa en el video, luego agregó: “Voy a ir a la DDI y voy a decir que vos....” A lo que el policía respondió: “Bueno hacé lo que quieras. ¡Andá a lavarte el orto!”.

Al intentar sacar una foto con su celular para registrar la agresión, el agente se levantó del escritorio, la empujó y la golpeó, provocando un pequeño forcejeo mientras la mujer llamaba a su pareja para que la ayudara. El objetivo del oficial era expulsarla de la comisaría, y la víctima opuso resistencia como pudo.

Intervención del comisario y contexto del oficial

El conflicto llamó la atención de los compañeros del subteniente, quienes se mostraron sorprendidos por la situación. “Él me agrede verbalmente, yo me vuelvo para filmarlo y ahí empieza el forcejeo y los empujones. Tengo lesiones de un oficial de policía”, contó Teresa al canal marplatense.

Un policía insultó y golpeó a una mujer que fue a hacer una denuncia. Foto: Captura video.

La víctima también destacó la intervención del comisario: “Si bien voy a destacar que el comisario me atendió bien y trató de bajarme los decibeles porque yo me puse muy mal, tiene un grado de responsabilidad porque maneja la comisaría. Y al muchacho le habían sacado el arma hace poco, es un oficial conflictivo“.

Agregó además: “Me dijo que no sabía cómo disculparse, que se escapaba de sus manos. Me atendió bien y me habló siempre en el mismo tono de voz. Además, me dio la razón, que el oficial tendría que haberme tomado la denuncia. Si estafar gente no es delito, ¿qué es un delito?”.

Un policía insultó y golpeó a una mujer que fue a hacer una denuncia. Foto: Captura video.

“Él no me quería tomar la denuncia, me corresponde por cercanía y por donde tengo el local. Entonces me puse en posición de que tenía que tomarme la denuncia y pasó esto”, concluyó Teresa.