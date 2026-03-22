Nene muere ahorcado por una hamaca en Santiago del Estero Foto: Nuevo Diario Web

Un trágico episodio conmocionó a la localidad de Nueva Francia, en Santiago del Estero, donde un nene de 12 años murió ahorcado tras enredarse con la soga de una hamaca que había improvisado en el patio de su casa. Según la policía local, el hecho ocurrió durante la tarde del jueves, cuando el chico utilizaba un columpio que él mismo había armado atando una cuerda a un árbol. Por motivos que aún se investigan, el menor se habría enredado con la soga y terminó asfixiándose.

Nene muere ahorcado por una hamaca en Santiago del Estero Foto: Nuevo Diario Web

Fueron sus familiares quienes lo encontraron y lo trasladaron de urgencia al Hospital Zonal de Loreto. Sin embargo, a pesar de las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, no pudieron salvarlo debido a que ya había llegado a la guardia sin signos vitales.

Investigan cómo ocurrió el accidente de la hamaca

De acuerdo con el testimonio de su madre y medios locales, el nene había construido la hamaca por su cuenta. Si bien todo apunta a un accidente doméstico, las autoridades buscan determinar con precisión cómo se desencadenó la situación.

Un niño murió en Santiago del Estero ahorcado por un columpio en su patio

En ese marco, la fiscalía de turno ordenó la intervención de personal de criminalística para realizar las pericias correspondientes en el lugar del hecho. Además, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se llevará a cabo la autopsia que permitirá establecer la causa exacta de la muerte.

Otro hecho similar en Misiones

Otro antecedente sucedió en octubre de 2024, en la localidad de Apóstoles, Misiones, cuando un nene de doce años falleció en su casa tras enredarse el cuello con el juego mientras estaba con sus hermanos y un primo.

El menor, que fue identificado como Tomás Gonzalo Da Luz, fue trasladado primero a un centro asistencial local y luego, ante la gravedad del caso, al Hospital Pediátrico de Posadas, donde finalmente se produjo su deceso.