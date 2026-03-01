El femicidio de María Amanda Chazarreta, en Santiago del Estero, que conmociona a toda la provincia. Foto: NA.

La provincia de Santiago del Estero sufrió uno de los episodios más estremecedores de los últimos tiempos al confirmarse el femicidio de María Amanda Chazarreta, de 30 años, quien fue asesinada en presencia de su hijo, quien se convierte en uno de los testigos clave del crimen.

El hecho tuvo lugar en una vivienda de El Aibe, en el departamento de Banda, donde el niño confirmó que fue su padre quien atacó a la mujer.

Los detalles del femicidio de Amanda en Santiago del Estero

Amanda fue encontrada sin vida en su dormitorio y presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Según fuentes policiales, fue el menor -el hijo de la víctima- quien dio la primera alarma al contarles a sus familiares que “papi le hizo daño a mami”, una frase que permitió dilucidar la situación. Inclusive, se supo que el menor intentó pedir ayuda en la casa de un vecino, pero no obtuvo respuesta.

Según lo investigado, el autor del crimen sería el pastor evangélico Ramón César Jiménez, conocido como “Picadillo”, quien abandonó la casa.

La Policía encontró al sospechoso muerto. Foto ilustrativa: Archivo.

El niño, tras encontrarse con familiares, logró manifestarles que su madre estaba tendida sobre una cama y que no reaccionaba. Ese relato fue clave para atar cabos del crimen.

La declaración del menor va a ser toamada bajo el sistema de Cámara Gesell, según confirmó el fiscal Álvaro Yagüe, un mecanismo que busca resguardar a los niños que fueron protagonistas de situaciones traumáticas.

Amanda, la víctima de este crimen, era madre de tres niños, dos de ellos en común con el acusado y una adolescente de una relación anterior.

La autopsia determinó que la mujer recibió al menos 13 puñaladas, además de presentar lesiones defensivas en los brazos, un indicio de que trató de defenderse. También en el dormitorio había señales de un violento forcejeo.

La policía logró hallar, horas después del crimen, al sospechoso muerto: su cuerpo colgaba de un árbol en una zona rural cercana. Se sospecha que se suicidó.

Al mismo tiempo, el Ministerio Público avanza con diligencias para reconstruir el escenario previo al crimen -que, de acuerdo con allegados, habría estado atravesado por hechos de violencia y una ruptura reciente-, y considera que la declaración del menor será clave para esclarecer de manera definitiva cómo se desencadenaron los acontecimientos.