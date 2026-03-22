Así fue la pelea en el Bar de San Miguel. Foto: Captura

Un hombre de 51 años fue asesinado la madrugada de este domingo tras una pelea en la puerta de un boliche de la localidad bonaerense de San Miguel. Por el hecho hay cuatro patovicas detenidos.

El hecho se produjo en el bar “Sutton”, ubicado entre las calles Las Heras y Paunero. Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00, cuando la víctima, identificada como Alexis Oscar Rogers, llegó al lugar junto a otras dos personas (un joven de 23 años, que sería su hijo, y otro hombre de 46 años) con la intención de ingresar.

Así fue la pelea en el Bar de San Miguel

Al serles negada la entrada, ya que el lugar estaba cerrando, se inició una discusión con el personal de seguridad privada, que derivó en una pelea en la vereda.

Así fue la pelea en el Bar de San Miguel.

Según se ve en las imágenes captadas por cámaras de seguridad, durante el enfrentamiento con el personal de seguridad del lugar, el hombre de 51 años recibió golpes por parte de los patovicas, luego cayó al piso y falleció.

El informe inicial realizado al cuerpo de la víctima determinó que el deceso pudo producirse por asfixia mecánica, por lo que se ordenó la detención de cuatro trabajadores del bar de 22, 36, 49 y 50 años, respectivamente.

Así fue la pelea en el Bar de San Miguel. Foto: Captura

La fiscalía interviniente (UFI 21 de Malvinas Argentinas) ordenó la aprehensión de cuatro miembros del personal de seguridad del bar por su presunta participación en los hechos.

En tanto, el reducto se encuentra clausurado y está interviniendo la Policía Científica de la fuerza bonaerense.