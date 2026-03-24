Agostina Páez, la abogada acusada de racismo en Brasil, podrá volver a la Argentina: cómo sigue la causa
La letrada recibió una noticia esperada en el inicio del proceso penal. “Me siento aliviada, pero mientras no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, afirmó.
Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo, podrá regresar a Argentina tras la primera audiencia de instrucción y juzgamiento en donde el juez local dirimió otorgarle una pena de dos años por un único hecho de “Injuria Racial”.
(NOTICIA EN DESARROLLO)
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