Canal 26
Por Canal 26
martes, 24 de marzo de 2026, 22:48
Agostina Páez
Agostina Páez Foto: redes

Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil acusada de racismo, podrá regresar a Argentina tras la primera audiencia de instrucción y juzgamiento en donde el juez local dirimió otorgarle una pena de dos años por un único hecho de “Injuria Racial”.

(NOTICIA EN DESARROLLO)