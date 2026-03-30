El momento en el que el joven entra con el arma a la escuela. Foto: Captura de video.

Este lunes la conmoción se apoderó de la provincia de Santa Fe, tras confirmarse la muerte de un adolescente de 13 años, a raíz de que un compañero de la Escuela N°40 Mariano Moreno de San Cristóbal, entró con una escopeta y efectuó varios disparos.

El hecho ocurrió alrededor de las 7.15, en momentos en que los alumnos se encontraban en un patio interno a la espera del inicio de la jornada escolar. La situación generó escenas de pánico generalizado y una desesperada huida de estudiantes que intentaban ponerse a salvo.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad local, Ramiro Muñoz, confirmó el fallecimiento de un alumno como consecuencia del ataque, mientras que las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar cómo el agresor logró ingresar con un arma al establecimiento.

Horror en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero. Video: X/mariogaloppo

El arma “habría entrado dentro del estuche de la guitarra”

María José, madre de una alumna de cuarto año, relató los dramáticos momentos vividos. “Estoy todavía asustada. A las 7:30 recibí el llamado de mi hija llorando desesperada, diciendo que había un alumno con un arma tirando tiros dentro de la escuela”, contó en diálogo con C5N. De inmediato, salió a buscarla en medio de una escena caótica.

“En el camino vi a muchos chicos corriendo, a dos o tres cuadras de la escuela, con caras de perdidos. Fue una situación desesperante”, describió. Según su testimonio, varios estudiantes escaparon por la parte trasera del edificio, mientras otros saltaron alambrados e incluso ventanas para huir del lugar.

“Escuchar el relato de los chicos es terrible, no esperaban algo así”, agregó la mujer, aún conmocionada.

El hecho generó una profunda conmoción en la ciudad, mientras se aguardan medidas y explicaciones de las autoridades educativas y de seguridad.