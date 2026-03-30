Enrique De Rosa, psiquiatra, sobre el crimen escolar en Santa Fe. Foto: NA

El psiquiatra forense Enrique De Rosa (M.N. 63.406) analizó el caso del alumno que entró armado a la Escuela Mariano Moreno N°40 de Santa Fe y mató a un estudiante de 13 años, afirmó que es importante abordar la problemática de la violencia.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el experto explicó que si bien hay diversos factores que influyen en la decisión de un adolescente para matar, “hay que partir primero de que no es sólo una patología individual, sino del contexto, de la situación, de la modalidad; uno puede entender de qué se trata”.

De Rosa señaló además que “el proceso inverso comienza a ser el bullying”, aunque algunas de las causas pueden ser “las características zonales”.

Tiroteo en un colegio de Santa Fe.

En ese contexto, el especialista explico: “Tienen que ver con el nivel de detección temprana, la prevención o no de comportamientos violentos, la estructura, de alguna manera, de validación de esa violencia o banalización de esa violencia. El asesinato es la consecuencia, pero en realidad el tema grave es que hay una secuencia que hay que ver desde mucho más lejano; por eso no es un solo factor”.

Además, el psiquiatra resaltó que la función de la familia es “fundamental” porque una persona, un niño, un joven o adolescente crece en una estructura escolar, familiar y social “chica”, ya que luego se forma en un “pueblo” o una “ciudad” que “lo alimenta con mensajes en que esa violencia queda validada o no”.

“Obviamente el primer freno puede ser la familia, ahora puede no serlo. Agreguémosle a eso el tema de drogas o no drogas”, añadió De Rosa.

Un alumno entró armado a una escuela de Santa Fe y mató a un compañero Foto: NA

Qué hacer con el aumento de la violencia

Según el médico, las políticas del Estado en materia de salud mental “en alguna medida están”, aunque reconoció que “evidentemente, si los casos crecen, no estamos viendo qué se nos escapa en la sociedad”. Es por ello que, desde su punto de vista, se debe apelar a la “psicoeducación”: “Hay que empezar a trabajar sobre las implicancias de las violencias”.

De Rosa citó el ejemplo del suicidio en los adolescentes, una problemática que aumenta en la Argentina, ya que situaciones como el acoso escolar o la violencia son un “factor muy importante”: “El punto de trabajo tiene que estar centrado en la violencia, y en particular en la que está pasando en la sociedad post pandemia”.

Con respecto al rol de los psiquiatras y psicólogos, sostuvo que hoy deben estudiar comportamientos que llevan a la comisión de delitos: “Hay un espectro mucho más amplio. Se deben generar estrategias y también, en este caso, va a ser tratando a las víctimas de trauma”.