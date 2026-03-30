El atacante en el colegio de Santa Fe. Foto: NA/redes

Santa Fe sigue conmocionada por el crimen en una escuela de San Cristóbal, donde un alumno ingresó armado con una escopeta, asesinó a un compañero e hirió a otros dos. En medio del escándalo, crece la duda sobre si el adolescente que perpetró el crimen será juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil que aprobó el Congreso y que se publicó en el Boletín Oficial el pasado 9 de marzo.

Tiroteo en un colegio de Santa Fe.

Por qué el alumno que mató a un compañero en Santa Fe no es imputable

Cabe señalar que la nueva ley sostiene que los menores podrán enfrentar cargos penales desde los 14 años, por lo que el chico que asesinó a otro en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 -tiene 15 años- entraría en esta consideración.

De todas maneras, en el Boletín Oficial -específicamente en el artículo 52 de la Ley 27.801- se aclaró que la nueva ley comenzará a regir a partir de los 180 días después de su publicación, por lo que el atacante de Santa Fe no es punible y no podrá afrontar un juicio. De este modo, el chico que actualmente se encuentra detenido será declarado no punible y solo podrá recibir alguna sanción o medida particular.

En esa línea, el ministro de Justicia y Seguridad santafesino, Pablo Cococcioni, explicó en declaraciones a la prensa que “en principio se trata de un menor no punible porque aún no está vigente la reciente reforma aprobada por el Congreso Nacional”.

Horror en Santa Fe: un alumno fue armado al colegio y mató a un compañero. Video: X/mariogaloppo

La pena que podría recibir el adolescente que mató a un estudiante en Santa Fe

En caso de que la ley estuviese vigente, el adolescente podría ser sometido a un proceso penal completo. De todas maneras, la legislación mantiene las garantías propias de la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales, las cuales prohíben la prisión perpetua y priorizan medidas de revinculación.

“Esta ley entra en vigencia en 180 días desde su publicación porque se evalúan modificaciones en su reglamentación. La figura que recaería sobre él sería homicidio, pero, de igual modo, no puede ser juzgado”, señaló por su parte el abogado Juan Pablo Gallego.

En tanto Rodrigo Tripolone explicó en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que un caso anterior a la nueva ley podría revertirse, pero solo puede ser retroactiva si se beneficia al menor acusado, algo que no ocurriría en esta causa.

Así salían corriendo los alumnos tras el tiroteo en Santa Fe. Video: NA.

Los detalles del caso del alumno que asesinó a un compañero en Santa Fe

Conforme a la información que trascendió de forma oficial, el adolescente, de 15 años, sacó una escopeta de su mochila en el patio interno donde iban a izar la bandera y comenzó a disparar. Producto del ataque, varios alumnos resultaron heridos y uno de ellos, de 13 y que cursaba primer año, falleció.

Uno de los heridos fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela, con perdigones alojados en cara y cuello. El otro presenta heridas de menor gravedad, comunicaron a NA. “La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar, que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta”, señalaron.

Respecto al agresor, se confirmó que fue detenido por la Policía. La escuela fue evacuada de inmediato y la zona acordonada. El hecho ocurrió este lunes por la mañana en el colegio ubicado sobre la calle J. M. Bullo al 1402, en San Cristóbal.