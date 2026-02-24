Nuevo polo gastronómico Foto: Foto generada con IA

Buenos Aires suma un nuevo imán gastronómico y, esta vez, no está en Palermo ni en Chacarita: Núñez emerge como uno de los barrios más atractivos para quienes buscan una experiencia culinaria distinta, relajada y con fuerte impronta barrial. En los alrededores de Crisólogo Larralde, entre las avenidas Libertador y Cabildo, está tomando forma un circuito gourmet que crece a ritmo acelerado y que ya capta la atención de los viajeros que quieren descubrir rincones menos obvios de la ciudad.

A diferencia de las zonas gastronómicas más clásicas, donde la saturación de locales compite con la tranquilidad del paseo, Núñez ofrece una combinación poco común: calma de barrio, espacios caminables y una propuesta culinaria que no deja de expandirse. Según chefs y emprendedores de la zona, el barrio vive un momento similar al “viejo Palermo” de principios de los 2000, cuando la gastronomía independiente empezaba a florecer discretamente entre casas bajas y veredas arboladas.

Ness Foto: Instagram @ness.bsas

Un polo gourmet en plena evolución

El crecimiento gastronómico de Núñez no es casual. El barrio se encuentra en plena transformación urbana y social: nuevas oficinas, empresas digitales y familias jóvenes se están instalando en sus calles, lo que genera una demanda creciente de lugares para comer, tomar algo y disfrutar al aire libre.

Esta renovación también se refleja en la diversidad de locales. Uno de los más influyentes es Ness, el restaurante de autor del chef Leo Lanussol, que se ha convertido en un punto de referencia por su cocina moderna y el espíritu colaborativo que impulsa la identidad del nuevo corredor gastronómico.

A solo unas cuadras, la oferta continúa con una barra japonesa, cafés de especialidad y terrazas que se llenan por las tardes con vecinos y visitantes buscando un after office al aire libre. La presencia de bares de vinos naturales y espacios con mesas compartidas también refuerza el estilo social y descontracturado que caracteriza al circuito.

Entre las propuestas más llamativas aparece Kalis Pizza, una pizzería de estilo neoyorquino que fue destacada entre las mejores de la ciudad por la guía Time Out. Su concepto de porciones “al paso” la volvió un favorito instantáneo para quienes recorren la zona a pie.

El local es producto del sueño de Franco Kalifon, quien lo denomina “fast good" Foto: Instagram @kalis.pizza

Un nuevo atractivo turístico en la ciudad

Para los viajeros que buscan vivir Buenos Aires como un local, Núñez ofrece una experiencia fresca y auténtica. No solo brinda gastronomía de calidad, sino también una atmósfera acogedora y de escala humana: veredas amplias, casas tradicionales conviviendo con locales modernos y un ritmo más lento que el de los polos más conocidos. Esta mezcla permite descubrir restaurantes y bares sin la presión de la masividad, ideal para quienes priorizan experiencias personalizadas.

Además, su fácil acceso desde otras zonas turísticas de la ciudad convierte a Núñez en una parada perfecta para complementar un viaje. Es un barrio que se recorre caminando, se disfruta sin prisa y sorprende con propuestas que combinan innovación, identidad barrial y sabores del mundo.

Núñez, uno de los barrios donde las propiedades más aumentaron su valor. Foto: Wikipedia.

Un barrio que seguirá creciendo

Con cada nueva apertura, Núñez se consolida como un barrio en transición y con enorme potencial gastronómico. Lo que hoy es un circuito emergente promete convertirse en uno de los polos más influyentes de la ciudad en los próximos años. Para turistas y locales, la invitación está abierta: Núñez es el nuevo lugar para descubrir, probar y volver.