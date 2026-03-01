Arias Bodegón, en el barrio porteño de Núñez. Foto: Instagram @arias.bodegon

Los bodegones porteños son una opción clásica para compartir una buena comida, ya sea en pareja, con amigos o en familia. Con platos abundantes, sabores caseros y ambientes cálidos, estos espacios forman parte del ADN gastronómico de Buenos Aires.

Dentro del circuito gastronómico de la Ciudad, en la zona norte de CABA, se destaca Arias, un restaurante tradicional que se ganó su lugar gracias a sus pastas frescas y recetas de inspiración italiana.

Arias Bodegón es reconocido por sus pastas caseras. Foto: Instagram @arias.bodegon

Su propuesta combina porciones generosas y sabores auténticos, pensados para quienes buscan una experiencia simple y bien lograda. El local abre de lunes a sábado de 09:00 a 00:00 y recibe tanto a vecinos como a visitantes.

Además de su reconocida oferta de pastas, Arias cuenta con una carta variada que incluye distintas especialidades típicas de bodegón, ideales para todos los gustos. Estas son algunas de sus preparaciones más destacadas:

Carnes a la parrilla con guarnición

Ensaladas frescas

Milanesas napolitanas gigantes

Pizzas a la piedra

Fideos al huevo (fettuccine o tallarines)

Malfatti de espinaca

Ñoquis de papa

Raviolones de espinaca y ricota

Arias Bodegón también ofrece menús ejecutivos. Foto: Instagram @arias.bodegon

Las opciones vegetarianas de Arias Bodegón

En un rubro donde las opciones sin carne suelen ser limitadas, este local rompe el molde. Ofrece alternativas vegetarianas bien pensadas, una característica poco común en los bodegones tradicionales.

Un ejemplo elogiado es la ensalada de calabaza con quesos y hojas verdes, un plato que demuestra flexibilidad, ya que el personal se muestra dispuesto a adaptar los ingredientes, como reemplazar el atún por otra proteína, para satisfacer las necesidades del comensal.

Arias Bodegón: ¿Dónde se encuentra y cómo llegar?

Arias está ubicado en 11 de Septiembre 4502, en el barrio de Núñez. El restaurante ofrece un espacio amplio y cómodo, con una estética tradicional que remite a los bodegones clásicos. Su ubicación permite un acceso fácil desde distintos puntos de la ciudad.

Para llegar, se puede usar las líneas de colectivo 19, 71, 107, 114, 133 y 169, todas con paradas cercanas. También, es posible acceder en la línea D de subte, bajando en las estaciones Juramento o Colegiales, y caminando unas cuadras. Otra alternativa es el tren Mitre, con descenso en las estaciones Belgrano C o Núñez.