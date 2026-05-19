Santa Fe vs. Platense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Santa Fe y Platense por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Santa Fe vs. Platense, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 21:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho, ubicado en Bogotá.
¿Por dónde ver en vivo Santa Fe vs. Platense, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Santa Fe y Platense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Santa Fe vs. Platense, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Garay Reyes, Cristián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Santa Fe recibe a Platense por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Nemesio Camacho y el pitazo inicial se escuchará a las 21:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!
Más leídas de Deportes
Más leídas de Futbol