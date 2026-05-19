Santa Fe vs Platense Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Santa Fe vs. Platense, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 19/05/2026, a partir de las 21:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Nemesio Camacho, ubicado en Bogotá.

¿Por dónde ver en vivo Santa Fe vs. Platense, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Santa Fe y Platense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Santa Fe vs. Platense, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Garay Reyes, Cristián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Santa Fe recibe a Platense por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Nemesio Camacho y el pitazo inicial se escuchará a las 21:00. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!