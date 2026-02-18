Bastián Jerez fue operado por novena vez a un mes del accidente en Pinamar. Foto: Redes sociales.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que se recupera a un mes del accidente vial ocurrido en la ciudad balnearia de Pinamar entre un vehículo UTV y una camioneta, fue sometido a su novena intervención quirúrgica. En paralelo, el fiscal que investiga el caso citó a declarar a su madre, Macarena Collantes.

De acuerdo con lo informado por Collantes a través de su cuenta de Instagram, el menor ingresó al quirófano en el Hospital Italiano de San Justo, donde permanece internado desde la semana pasada tras haber sido trasladado desde el Sanatorio Materno Infantil Don Victorio Tetamanti, en Mar del Plata.

“Hoy Basti ingresa de a quirófano de nuevo. Les pido si lo pueden poner en sus oraciones. Sanidad para Bastián Valentino Jerez, señor. Amén”, publicó la madre del menor de edad, a través de dicha red social.

Bastián se encuentra internado en el Hospital Italiano de San Justo. Foto: Redes sociales

Seguido, la mujer republicó otra imagen de la tía, donde se pedía “que salga todo bien”: “Enviemos luz y fuerza que todavía nos necesita mucho. Sobrino, sos el niño más fuerte del mundo. Dios, tu familia y toda Argentina está con vos. Nunca estás solo”.

Por otro lado, el abogado Fernando Burlando detalló que el fiscal Sergio García citó a declarar a la mamá de la víctima el martes 3 de marzo. El padre de las dos hermanas de 8 y 9 años que viajaban junto a Bastián en el UTV también deberá prestar testimonio.

Manuel Molinari, el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok; Noamí Quirós, quien manejaba el UTV; y el padre del niño, Maximiliano Jerez, se encuentran imputados por el delito de lesiones culposas agravadas.

¿Cómo donar sangre para Bastián Jerez?

Quienes puedan ayudar, deben sacar turno para donar en el Hospital Italiano. Se puede hacer en la sede de San Justo o en la sede central de Almagro.

El Hospital Italiano de San Justo, donde fue trasladado Bastián Jerez. Foto: Hospital Italiano

En San Justo : los turnos y consultas se gestionan llamando al 4959-0200 (internos 3345 o 3155) o al 011-3079-8707. La atención es de lunes a viernes, de 08:00 a 12:00.

En la sede central de Almagro: los turnos se solicitan al 4959-0200 (internos 8467 o 8531) o al 011-3135-5354. En este caso, se puede donar de lunes a viernes, de 08:00 a 15:30.

Los requisitos para donar sangre

Llevar DNI

Tener entre 16 y 65 años

Pesar más de 50 kilos

Haber dormido al menos seis horas y sentirse bien

No haberse hecho tatuajes en el último año

Aclaración: no es necesario estar en ayunas.