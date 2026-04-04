Policía.

Un trágico accidente conmocionó a la ciudad de Córdoba, cuando un hombre de aproximadamente 50 años murió electrocutado en el patio de su casa, ubicada en el barrio Acosta, ubicado en el sudeste de la capital provincial. El hecho ocurrió en una vivienda situada sobre la calle Argandoña al 4600, donde la víctima se encontraba pasando el feriado de pascuas junto a su familia.

Policía de Córdoba Foto: x

Según relataron sus allegados, el hombre había salido de la pileta y aún con el cuerpo mojado, tomó un micrófono que estaba conectado a la corriente eléctrica. Fue allí cuando el contacto con el micrófono le provocó una descarga fatal que lo dejó inconsciente de inmediato. Ante la desesperación, los familiares dieron aviso urgente a los servicios de emergencia.

Al llegar al domicilio, el personal médico encontró al hombre electrocutado y sin signos vitales. Pese a las maniobras de reanimación realizadas en el lugar, no lograron salvarlo y finalmente fue declarado muerto.

De acuerdo con el testimonio brindado por el padre de la víctima a la Policía, el accidente ocurrió de manera repentina mientras compartían una jornada familiar. Tras el hecho, las autoridades iniciaron una investigación para determinar con precisión cómo se produjo la descarga eléctrica y si existían condiciones de riesgo en la instalación. El caso generó fuerte conmoción entre los vecinos de la zona y volvió a poner en evidencia los peligros del uso de dispositivos eléctricos en entornos húmedos, especialmente en áreas cercanas a piletas.

Horror en Córdoba: encontraron un feto dentro de un frasco en plena vía pública

Fuentes policiales indicaron que un hombre revisaba desechos acumulados en la zona de Dean Funes, cuando en un momento advirtió la presencia de un frasco de vidrio que contenía en su interior restos humanos.

De manera inmediata, el trabajador dio aviso a la Policía, que preservó el lugar para permitir el trabajo de peritos y personal judicial. Las autoridades determinaron que el hallazgo es de extrema gravedad.

Encontraron un feto en un frasco en Deán Funes. Foto: Google Street View

Tras el procedimiento inicial, la fiscalía de turno ordenó el secuestro del frasco y el traslado de los restos con el objetivo de llevar a cabo pericias que permitan determinar su procedencia.

Mientras tanto, los investigadores barajan varias hipótesis y buscan establecer si se trata de un hecho vinculado a un aborto clandestino, a residuos patológicos descartados de manera ilegal o a otra situación, la cual deberá ser confirmada por los estudios forenses.