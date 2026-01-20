Un policía disparó contra la gente en Villa Crespo. Foto: Captura

Un cabo de la Policía Federal protagonizó un violento momento este martes en Villa Crespo cuando se bajó de su auto, disparó 14 veces e hirió a una persona que estaba entrando a su trabajo. En las últimas horas, salió a la luz el video de la tensa situación.

Las imágenes, que se viralizaron en redes sociales, muestran al implicado vestido de civil utilizando una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros -que posteriormente fue secuestrada por las autoridades-, al tiempo que apoya su cabeza en un rodado estacionado y luego se dirige hacia la entrada de una vivienda.

El momento en el que el policía federal que disparó más de 10 veces en Villa Crespo. Video: NA/redes sociales

Además, se puede escuchar a un vecino que fue testigo de la balacera, quien le exigió que descarte el arma: “¡Soltá el fierro”, le grita.

Así fue el tiroteo en Villa Crespo

El hecho ocurrió a las 6 de este martes en la intersección de Muñecas y Fitz Roy, donde el oficial, identificado como Cristian Brítez, descendió de su vehículo Volkswagen Fox y abrió fuego hasta que lesionó en la pierna a un transeúnte.

La Unidad de Flagrancia Norte ordenó el arresto del involucrado, la incautación de 14 vainas servidas, la realización de un dermotest, cuyo resultado fue positivo, mientras que no se sometió a un test de alcoholemia, según indicaron las fuentes policiales.

Se estima que lanzó más de 14 disparos al aire, aunque uno de ellos le dio en la pierna a una persona que está fuera de peligro. De todos modos, la víctima fue asistida por el SAME y trasladada al hospital Durand.

El sujeto fue detenido después de protagonizar un tiroteo. Foto: Redes sociales

Un testigo relató lo vivido: el hombre “se bajó, abrió el baúl y me apuntó. Me dijo que me quede quieto, que levante las manos y me quede pillo ahí”.

En esta línea, detalló cómo se dio la detención y el motivo: “Cuando llegó la policía, se quedó acorralado en el patrullero y lo agarraron porque parece que no tenía más balas”.

Qué dijo el hombre herido por el policía en Villa Crespo

La víctima del tiroteo fue Walter, chofer de una empresa gastronómica ubicada en el cruce de las calles Fitz Roy y Muñecas, donde ocurrió el violento episodio, y quien se encontraba llegando a la zona cuando fue sorprendido por Cristian Brítez.

“Estaba llegando al trabajo, ya le había tirado a mis compañeros antes, yo llegué atrás de ellos y empezó a los tiros limpios y me dio en el pie, era un dolor intenso”, señaló.

Siguiendo, aclaró que el atacante “estaba escondido y apareció de sorpresa” y que no lo conocía. “No atiné a nada, estaba re nervioso”, recordó.

El chofer que, luego de ser atendido en el hospital Durand, fue llevado al Sanatorio Güemes, destacó: “Estoy bien, ya fui a declarar a la comisaría. En todo momento me acompañaron los policías de la Ciudad”.