Mariano Robles y Solana Albornoz. Foto: NA/redes sociales

Una pareja que estaba desaparecida desde la noche del sábado en medio del temporal que azotó a Tucumán fue encontrada muerta en su automóvil por la policía provincial en la zona del barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9.

Mariano Robles, de 28 años, y Solana Albornoz, de 32, se comunicaron por última vez con su familia alrededor de las 21 de anoche, luego de asistir a un casamiento, cuando relataron que estaban bloqueados y esperaban a que el agua bajara para poder reanudar su viaje de regreso a su domicilio.

Según el testimonio difundido por una familiar, Agostina Budeguer, la niñera que cuidaba a su bebé de nueve meses, envió un mensaje cerca de la medianoche para advertir que ninguno de los dos había regresado.

Temporal en Tucumán. Foto: NA/redes

“Deberían haber vuelto a las 22. Ellos no pasan la noche fuera de su casa, jamás. Son muy cuidadosos con sus hijos”, expresó Budeguer. Tras la alarma, la familia realizó la denuncia en la Comisaría de Lomas de Tafí del Valle.

Finalmente, la Policía informó que los cuerpos fueron encontrados sin vida dentro de su vehículo marca Nissan en el barrio Nueva Italia, en las inmediaciones del club SMATA, a unos 400 metros de la Ruta 9.

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Un nene de 12 años murió tras recibir una descarga eléctrica fulminante mientras jugaba en una calle inundada, en medio del feroz temporal que azotó a Tucumán durante las últimas horas.

Temporal en Tucumán. Foto: NA/redes

El dramático episodio ocurrió sobre la calle Jujuy al 2800, en la zona sur de la capital provincial, frente a un supermercado mayorista. De acuerdo con la información preliminar, el menor —identificado como Lisandro— se encontraba en el agua acumulada por los anegamientos cuando, por causas que aún se investigan, entró en contacto con una corriente eléctrica y falleció en el acto ante la mirada de los vecinos.

La escena generó un fuerte impacto en el barrio y los testigos relataron que todo sucedió en cuestión de segundos, en un contexto de calles completamente cubiertas por el agua tras varias horas de precipitaciones intensas.