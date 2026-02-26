Bullrich confirmó que abrieron un sumario contra el policía que agredió al camarógrafo de A24: “Su conducta ha sido reprochable”
Patricia Bullrich habló tras la agresión de la Policía a la prensa en las inmediaciones del Congreso que terminó con la detención a un camarógrafo de A24, que minutos más tarde fue liberado y tuvo que ser trasladado al Hospital Ramos Mejía.
Patricia Bullrich brindó declaraciones luego de que un camarógrafo de A24 haya sido lastimado y detenido por la Policía mientras cumplía su labor. La actual senadora dejó entrever que el accionar policial fue erróneo, confirmó que se abrió un sumario y reveló que está en contacto con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. “Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el que la policía debe realizar”, afirmó.
Qué dijo Patricia Bullrich sobre el camarógrafo agredido por la Policía
“No lo he visto, pero he hablado recién con el secretario de Seguridad de la Nación y la situación es la siguiente: hubo un intento de manifestación, entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, fueron sacados de manera inmediata y detenidos”, relató en primera instancia. “Al momento que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar esas imágenes y ya se ha abierto un sumario porque el jefe de policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable”.
Y agregó: “Si hubiese sido un accionar correcto dentro del marco de lo que nosotros consideramos que debe hacer la Policía, no se le hubiera abierto un sumario”. Y finalizó “No puedo evaluar una tarea que está haciendo hoy la policía porque no estoy a cargo de eso. Tomaron la actitud de analizarlo. No soy más ministra de Seguridad.”
Tensión en el Congreso: los incidentes fuera del recinto
Se vivieron momentos de máxima tensión a las afueras del Congreso de la Nación, luego de que oficiales de la Policía Federal empujaran y detuvieran a un camarógrafo de la señal A24 durante la previa del debate por la Ley de Glaciares. Los efectivos también le tiraron gas pimienta a periodistas de Crónica TV que se encontraban realizando sus tareas de prensa habituales en la zona.
El camarógrafo fue identificado como Facundo Tedeschi, quien se encontraba junto a Agustina Bilotti, la cronista que relató lo que estaba sucediendo con su compañero: “No. Acaban de tirar a Facundo, mi camarógrafo, al piso. Nos acaban de tirar gas pimienta, nos pidieron que nos corriéramos de donde estábamos. Está lastimado Facundo”.
La periodista quiso evitar la detención y aseguró que su compañero estaba lastimado debido a los golpes que recibió “Él es prensa. Estábamos muy tranquilos. Le acaban de pegar, nos tiraron gas pimienta y nos corrieron de manera muy violenta”, cerró.
El hombre debió ser trasladado al Hospital Ramos Mejía a raíz de las heridas y el SAME confirmó que se encuentra atendido por el cuerpo médico de la ambulancia y fuera de peligro. Por su parte, la periodista Agustina Bilotti también fue atendida por el SAME debido a que recibió un impacto por gases lacrimógenos cuando intentaba ayudar a levantarse a su compañero.