Bullrich confirmó que abrieron un sumario contra el policía que agredió al camarógrafo de A24:

La senadora habló tras la agresión al camarógrafo de A24. Foto: Captura de pantalla TN

Patricia Bullrich brindó declaraciones luego de que un camarógrafo de A24 haya sido lastimado y detenido por la Policía mientras cumplía su labor. La actual senadora dejó entrever que el accionar policial fue erróneo, confirmó que se abrió un sumario y reveló que está en contacto con la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva. “Si se abre un sumario a un miembro de la Policía Federal es porque el accionar no ha sido el que la policía debe realizar”, afirmó.

Hubo enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Foto: Noticias Argentinas

Qué dijo Patricia Bullrich sobre el camarógrafo agredido por la Policía

“No lo he visto, pero he hablado recién con el secretario de Seguridad de la Nación y la situación es la siguiente: hubo un intento de manifestación, entraron al Congreso 10 activistas de Greenpeace, fueron sacados de manera inmediata y detenidos”, relató en primera instancia. “Al momento que estaban detenidos, un camarógrafo de A24 intentó entrar para filmar esas imágenes y ya se ha abierto un sumario porque el jefe de policía ha evaluado que su conducta ha sido reprochable”.

Camarógrafo detenido por la policía Foto: NA

Y agregó: “Si hubiese sido un accionar correcto dentro del marco de lo que nosotros consideramos que debe hacer la Policía, no se le hubiera abierto un sumario”. Y finalizó “No puedo evaluar una tarea que está haciendo hoy la policía porque no estoy a cargo de eso. Tomaron la actitud de analizarlo. No soy más ministra de Seguridad.”

Tensión en el Congreso: los incidentes fuera del recinto

Se vivieron momentos de máxima tensión a las afueras del Congreso de la Nación, luego de que oficiales de la Policía Federal empujaran y detuvieran a un camarógrafo de la señal A24 durante la previa del debate por la Ley de Glaciares. Los efectivos también le tiraron gas pimienta a periodistas de Crónica TV que se encontraban realizando sus tareas de prensa habituales en la zona.

El camarógrafo fue identificado como Facundo Tedeschi, quien se encontraba junto a Agustina Bilotti, la cronista que relató lo que estaba sucediendo con su compañero: “No. Acaban de tirar a Facundo, mi camarógrafo, al piso. Nos acaban de tirar gas pimienta, nos pidieron que nos corriéramos de donde estábamos. Está lastimado Facundo”.

Camarógrafo agredido fuera del Congreso.

La periodista quiso evitar la detención y aseguró que su compañero estaba lastimado debido a los golpes que recibió “Él es prensa. Estábamos muy tranquilos. Le acaban de pegar, nos tiraron gas pimienta y nos corrieron de manera muy violenta”, cerró.

El hombre debió ser trasladado al Hospital Ramos Mejía a raíz de las heridas y el SAME confirmó que se encuentra atendido por el cuerpo médico de la ambulancia y fuera de peligro. Por su parte, la periodista Agustina Bilotti también fue atendida por el SAME debido a que recibió un impacto por gases lacrimógenos cuando intentaba ayudar a levantarse a su compañero.