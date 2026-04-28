Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes.
Colonia Carlos Pellegrini, Corrientes. Foto: argentina.gob.ar

Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Corrientes

Mañana
Soleado
13°
Viento
Este 10 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
20°
Viento
Sureste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
15°
Viento
Este 7 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 25° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.

Máxima: 21°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:19
Puesta del sol18:25
Horas de luz11h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Corrientes

¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?

El sol sale hoy en Corrientes a las 07:19 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?

El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Corrientes?

El pronóstico para hoy en Corrientes indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.

Ubicación de Corrientes

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 11° 11° Sur 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Sur 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Sur 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Sur 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° 10° Sur 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sureste 8 - 15 km/h 0% Soleado
08:00 11° 11° Este 9 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 13° 13° Este 10 - 22 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Este 11 - 24 km/h 0% Soleado
11:00 17° 17° Este 11 - 27 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Este 10 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Este 8 - 25 km/h 0% Soleado
14:00 20° 20° Este 7 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Sureste 7 - 21 km/h 0% Soleado
16:00 21° 21° Sureste 7 - 20 km/h 0% Soleado
17:00 20° 20° Sureste 7 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 18° 18° Sureste 6 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 16° 16° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Este 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Este 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 15° 15° Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 14° 14° Este 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.