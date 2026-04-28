Pronóstico en Corrientes: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Corrientes se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 21°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
Si vivís en Corrientes o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 21°. Con un cielo cielo despejado, la jornada en Corrientes promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 10° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Corrientes
Hoy en Corrientes se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 11 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.
Mañana se esperan 25° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 27°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Corrientes.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:19
|Puesta del sol
|18:25
|Horas de luz
|11h 6m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Corrientes
¿Cómo estará el tiempo hoy en Corrientes?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Corrientes indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Corrientes?
El sol sale hoy en Corrientes a las 07:19 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 11h 6m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Corrientes?
El índice UV máximo esperado para hoy en Corrientes es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Corrientes?
El pronóstico para hoy en Corrientes indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Corrientes?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Corrientes soplarán a una velocidad de 11 - 27 km/h.
Ubicación de Corrientes
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Sur 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|11°
|11°
|Sur 6 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|11°
|11°
|Sur 4 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|11°
|11°
|Sur 6 - 10 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|10°
|9°
|Sur 7 - 11 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|10°
|10°
|Sur 6 - 13 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|11°
|11°
|Sureste 8 - 15 km/h
|0%
|Soleado
|08:00
|11°
|11°
|Este 9 - 17 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|13°
|13°
|Este 10 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|15°
|15°
|Este 11 - 24 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|17°
|17°
|Este 11 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|19°
|19°
|Este 10 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|20°
|20°
|Este 8 - 25 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|20°
|20°
|Este 7 - 22 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|21°
|21°
|Sureste 7 - 21 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|21°
|21°
|Sureste 7 - 20 km/h
|0%
|Soleado
|17:00
|20°
|20°
|Sureste 7 - 18 km/h
|0%
|Soleado
|18:00
|18°
|18°
|Sureste 6 - 16 km/h
|0%
|Soleado
|19:00
|16°
|16°
|Sureste 5 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|16°
|16°
|Este 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|21:00
|16°
|16°
|Este 6 - 10 km/h
|0%
|Nubes y claros
|22:00
|15°
|15°
|Este 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|15°
|15°
|Este 7 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|14°
|14°
|Este 6 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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