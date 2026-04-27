Clima durante la mañana en Corrientes

En Corrientes, el clima matutino del lunes se presentará con un cielo parcialmente nuboso y sin precipitaciones previstas. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 8.2°C, ofreciendo un ambiente fresco al inicio del día. La velocidad del viento alcanzará hasta 19 km/h, acompañando la brisa de la ciudad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, se mantendrá el cielo con nubes dispersas, mientras que hacia la noche las condiciones continuarán sin mayores cambios. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.8°C en el final del día, brindando un clima agradable. Con una humedad relativa del 44%, no se esperan cambios drásticos. Los vientos se mantendrán moderados, con aquellas ráfagas llegando hasta 12 km/h, sin grandes sorpresas climáticas para la región.