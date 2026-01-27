Argentino-israelí liberado en Venezuela Foto: captura video

Yaacob Harary, preso político argentino-israelí liberado en Venezuela, habló en exclusiva con Canal 26 sobre la situación que vivió durante su detención.

Ante la consulta sobre la posibilidad de no salir con vida de la cárcel, el ciudadano argentino israelí afirmó: “Todos que no íbamos a salir. Por la forma que nos trataban y en la forma que aplastaban a todos los países, ningún embajador, ningún abogado podía venir a a ver qué pasaba con nosotros. Entonces, eso te da la pauta de que no hay ningún derecho humano, no hay nada”, afirmó.

“Yo allá no me llamaba como dice mi documento. Me llamaba Juan Molina, cédula de identidad 5.006.310. No solamente a mí, a muchísimos les cambiaron los nombres y apellidos y cédulas. Te cambian la identidad porque querían torturarte psicológicamente con eso también. Es una de las formas de opresión psicológica que tenían, porque en cada vez que íbamos a la enfermería tenemos que decir el nombre nuestro falso y el número de cédula nuestro falso”. completó.

Además, habló de la situación de su vínculo con Nahuel Gallo, el soldado argentino que aún permanece detenido en Venezuela:

El gendarme argentino secuestrado en Venezuela, Nahuel Gallo. Foto: NA.

“Él está con vida. Lo vi antes de que yo saliera en el patio corriendo. Solamente los días que hay patio hace un poco de ejercicio, según me dijo. Eso si yo también y caminar en la pieza no te queda más porque si no te vas oxidando”, cerró.