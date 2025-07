Opens in new window

Pullaro apuntó contra Mercado Libre y Galperín: “Que tributen como bancos”

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que las billeteras virtuales pagarán más impuestos. “Le guste o no a Galperín”, advirtió.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe Foto: NA

El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro ratificó este miércoles que todas las entidades que ganen dinero prestando –bancos, billeteras virtuales y fintech– tributarán el 9 % de Ingresos Brutos en la provincia, el mismo esquema diferencial que ya rige para las entidades financieras tradicionales. “Si una billetera presta plata como un banco, paga como un banco”, sentenció.

Durante una conferencia de prensa, Pullaro justificó la medida con tres ejes:

Gravar la renta financiera | “Quien hace negocio con la plata debe aportar más: no genera empleo ni valor agregado”, explicó.

Subsidiar la economía real | “Con esa recaudación lanzamos créditos blandos y programas para pymes, industria y campo”.

Identidad productiva santafesina | “Somos una provincia de trabajo. La especulación financiera no tiene lugar aquí”.

Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre. REUTERS

“Le guste o no a Marcos Galperín, le guste o no a Mercado Libre, no habrá privilegios para la especulación”, disparó el mandatario radical en alusión directa a las principales plataformas fintech que ofrecen préstamos al consumo.

Pullaro recordó que Santa Fe fue pionera en diferenciar la alícuota de Ingresos Brutos para la actividad financiera (9 %) respecto de los sectores productivos (alícuotas de 0 % a 2 %). “Los pesos que ingresan por ese impuesto terminan subsidiando tasas para maquinaria agrícola, capital de trabajo o innovación tecnológica”, detalló.