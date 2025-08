Opens in new window

Mayra Mendoza aseguró que trabajará para los vecinos en el lugar que le toque: “No voy a dejar a Quilmes nunca”

La intendenta y 3ª candidata a Diputada Provincial de Fuerza Patria por la Tercera Sección electoral sostuvo que “no se deja el Municipio porque es el lugar, si se quiere, donde uno tiene un compromiso de origen”.

Mayra Mendoza en Radio con Vos Foto: Prensa

Mayra Mendoza dialogó con Radio Con Vos y afirmó que desde el lugar donde esté “no voy a dejar a Quilmes nunca”, y sostuvo que “no se deja el Municipio porque es el lugar, si se quiere, donde uno tiene un compromiso de origen”.

En declaraciones radiales, la intendenta de Quilmes señaló que “no voy a dejar Quilmes nunca. Desde el lugar que me tocó siempre trabajé (por Quilmes). Como diputada nacional, nosotros tuvimos esa posibilidad y nos empujaron a la cancha muy jóvenes. En el 2011, cuando Cristina asumía su segundo mandato, ingresamos un grupo de legisladores muy jóvenes. Y en ese momento, la verdad es que la posibilidad de pensar Quilmes estaba y no estaba. Pero siempre trabajé y lo mismo haré desde la legislatura de la provincia. No se deja el municipio porque es el lugar, si se quiere, donde uno tiene un compromiso de origen, de raíz. Voy a trabajar desde la legislatura de la provincia para Quilmes y obviamente, para el resto de la zona, de la sección electoral en este caso”.

“Hoy tenemos situaciones de jóvenes, en Quilmes lo veo, lo charlo, y voy percibiendo que sucede que los adolescentes en algunos casos están dejando la escuela para tener una changa y ayudar a las familias. Y esto es grave. Si vos me decís, ¿dónde se ve el ajuste? En el desmembramiento de la sociedad y cuando uno se cae del sistema escolar cuesta mucho volver a incluirse”, sostuvo.

En este sentido, reafirmó que asumirá su banca en el caso de ser electa: “En todo lo que uno puede hacer como responsabilidades y aporte al proyecto político y a la sociedad, a la comunidad, ningún lugar me parece un puesto menor. Y todos me parecen importantes y circunstanciales. Entonces me parece que está bueno poder salir del municipio ya con una gestión consolidada, con un proyecto de trabajo que tiene continuidad. Yo ya en el 2025 tengo un plan bianual hasta el 2027 de las obras que voy a poder terminar en este contexto”.

“Creo que lamentablemente la política, no en todos los casos, se ha disociado bastante de lo que se plantea como demanda de parte de la gente. Principalmente la cuestión económica y de poder resolver los problemas de la vida cotidiana. Donde vayas, charlás un poquito con el encargado o el dueño y te cuenta la dificultad que está teniendo. El trabajador llega al 20 de cada mes y es una complicación para la planificación familiar, para poder garantizar lo que la política debería poder dar como resultado y tranquilidad, y darle a la familia y al trabajador esto, el derecho a poder vivir, ahorrar un poquito, y esto desde hace 10 años no lo vemos”, dijo la 3ª candidata a Diputada Provincial de Fuerza Patria por la Tercera Sección electoral.

Sobre cómo afecta el ajuste de Milei a los trabajadores, Mayra contó que ayer recorrió la obra de un polideportivo municipal en el barrio Kolynos, financiado enteramente por la Comuna, y charló con los trabajadores y “me contaban de sus hijos que habían votado a este gobierno y que hoy no querían ir a votar, no querían saber nada con nada. Son los jóvenes frustrados, o de alguna manera con un poquito más de conciencia por lo que vimos durante estos dos años del gobierno de Milei, que me parece que va a haber muchos. La participación también se va a notar ahí. Y ellos me decían que la última etapa de nuestra vida que pudimos ahorrar, que mi vieja se jubiló, fue con Cristina Presidenta. Fue 2014, 2015, que era como el último recuerdo. Y en ese momento había muchísima más participación política, mucha más gente que se involucraba no solamente en los partidos, sino en la vida de la cooperadora de una escuela, en un centro de jubilados. ¿Por qué? Porque la política estaba cercana a la vida de la gente, porque no era algo que solamente se señalaba o se buscaba como actualmente, responsabilizar de lo que hoy no tienen los habitantes para poder disfrutar la vida”.

Mayra Mendoza en Radio con Vos Foto: Prensa

“La falta de participación por supuesto que nos perjudica a todos. Nosotros promovemos permanentemente el sumate, el involucrate, el participá. Porque además hay algo que decimos siempre que es que cuando la sociedad, la comunidad participa y se involucra, todo lo que nosotros tenemos que hacer y las responsabilidades que tenemos, mejoran, porque vos tenés ahí como una auditoría o un aporte permanente, ideas de la gente, de tu comunidad, que te hacen mejor. Entonces el margen de error de los gobernantes también se achica cuando la sociedad está participando. Ahora, cuando hay un desinterés y una desinformación total, nadie sabe lo que integra la ley base y que finalmente tenés un RIGI adentro y que Milei está entregando el país, y que está habilitando un daño tremendo a la Argentina en su conjunto y a todos los habitantes. También de eso se trata, que la política vuelva a ser algo que se pueda discutir y analizar, y no que solamente se tenga que subestimar o rechazar, porque esto es lo que pasa, porque al rechazar la política, lo hacés también con la posibilidad de pensarte y de pensarnos. Y entonces pasa el FMI por el costado y crees que le está pasando al país y no a vos. Nosotros apoyamos la convocatoria y la defensa de la a la política siempre, pero como herramienta de transformación y como debate de ideas, no como sistema político. Si hay algo que nosotros no somos, es sistema político justamente”, apuntó.

“En este momento nosotros lo que tenemos que pensar es cómo volvemos a ofrecer a nuestro electorado y a la ciudadanía la posibilidad de que sepan que podemos trabajar por un país que, por ejemplo, trate de otra manera, no como se hizo durante el gobierno de Alberto Fernández, el endeudamiento del país, la economía bimonetaria, la cuestión de la economía en general, pero sobre todo cómo volvemos a ordenar la vida de la gente. Que de esto se trata. Vos tenés situaciones, que yo las vivo a diario, que son realmente muy crueles, que están sucediendo. Quitarle la pensión no contributiva a una familia humilde, trabajadora, que tiene una persona con discapacidad en su casa y porque en un mes no cumplió con la renovación del CUD, la Junta Médica y demás, y quitársela y dejarlo desamparado. Yo, por ejemplo, en Quilmes, el último informe que me pasaron ayer desde la Secretaría de Salud, a 262 personas les quitaron las pensiones no contributivas por no llegar a cumplir el trámite. Y esto está sucediendo. No se puede estar hablando de una interna y de una rosca política cuando está pasando esto en el día a día”, aseguró.

“Lo que tenemos que hacer todos esos que intentamos cuidar, es proteger a nuestra población de la crueldad de Milei. Está todo bien con la interna, la integración de las listas, pero hay cada vez menos consumo, menos ventas, más desocupados, más suspensión de horas. Aquellos que tienen trabajo hoy vuelven a tener miedo de perderlo. Y esto es algo que nosotros debemos tomar, porque somos militantes políticos para eso, para reflejar la realidad de la gente, no para hablar de los problemas de los dirigentes”, completó.

Mayra Mendoza en Radio con Vos Foto: Prensa

Por último, Mayra aseguró que “Cristina es una mujer inocente que fue condenada por una corte corrupta de hombres mafiosos, y esto es injusto. No se puede normalizar y naturalizar. Entonces todos y todas los que entendemos que esto no puede ser algo más que suceda en la Argentina, vamos a decirlo. Y también ella, desde su lugar, lo va a manifestar con la entereza, con la templanza y con la fuerza que tiene, como militante, cumpliendo una prisión injusta desde su casa, también va a hablar. Ella está en contacto con la militancia, con la gente, cuando con Facu Tignanelli, que es otro candidato, compañero de La Matanza, presidente del Bloque de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, vamos recorriendo y siempre le acercamos el cariño y el saludo de los vecinos, y ella responde, y se genera ahí un ida y vuelta que es el que siempre tuvo Cristina, y que eso no se va a cortar”.