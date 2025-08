Opens in new window

Por disposición del gobierno porteño, obligarán a las personas que revuelven la basura a “limpiar”

La Policía de la Ciudad será la encargada de llevar adelante la tarea. La medida fue informada por Jorge Macri.

Las nuevas medidas sobre quienes revuelven la basura en CABA.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que las personas que remuevan basura en los contenedores y dejen sus alrededores desordenados, se verán obligados a tener que limpiar y en caso de negarse serán sancionados.

La medida fue comunicada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a través de sus redes sociales.

“Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente", escribió Macri junto a un video en donde se podía ver a agentes de policía reprendiendo a unos jóvenes que habían ensuciado la vía pública.

El video que compartió Jorge Macri sobre los contenedores de basura. Video: X/@jorgemacri

Contenedores vandálicos y orden en la Ciudad

A fin de mantener una estrategia de orden en la Ciudad de Buenos Aires, en marzo pasado el gobierno porteño instaló 7.000 nuevos contenedores antivandálicos “para reforzar la higiene urbana”.

Los contenedores de basura antivandálicos. Foto: X/@Lola_Plate13

Con estos contenedores se busca que la basura no sea diseminada en la vereda y así mejorar el servicio de recolección “afectado por el mal uso de los contenedores”, según precisaron.

Es importante señalar que los resultados -muchas veces- no fueron los esperados y hay vecinos que se quejan de que sus bolsas de basura no entran a través del compartimiento que tienen ahora los contenedores, lo que hace que los residuos se acumulen alrededor de ellos y no ya dentro de ellos.

La basura dispersa alrededor de los contenedores antivandálicos. Foto: X/@pblcabj

Lo particular de este sistema es que una vez ingresadas las bolsas de manera manual, las mismas ya no se pueden sacar.

Asimismo, este diseño también evita el depósito de residuos voluminosos (muebles, colchones, electrodomésticos, etc.), dado que no está apto para ello y pueden generar obstrucciones en los sumideros y otras complicaciones.