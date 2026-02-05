El Gobierno de la Ciudad cruzó a Milei tras la creación de la Oficina de Respuesta Oficial:

La vocera del Gobierno de la Ciudad cuestionó la decisión de Milei de crear una Oficina de Respuesta Oficial. Foto: Nueva Ciudad

La vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, salió al cruce tras la creación de la Oficina de Respuesta Oficial por parte del Gobierno nacional. La funcionaria se mostró en contra de la medida de Javier Milei y consideró que “si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en ‘fabricar la verdad’. No hay excusas”.

A través de sus redes sociales, Alonso planteó que “la libertad de expresión es el corazón de la democracia” y que el debate público constituye su esencia. En este sentido, la vocera del Gobierno porteño argumentó que la exposición a las críticas es inherente a la función pública.

Laura Alonso

“Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones. Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas”, explicó.

En una advertencia directa sobre el uso de recursos públicos para la batalla cultural, Alonso sentenció: “Jamás usar el aparato estatal para imponer la ‘verdad oficial’. Esperemos que esta ‘oficina’ se agote en un olvidable mensaje de X”.

Qué es la Oficina de Respuesta Oficial que creó el Gobierno

El Gobierno activó una cuenta oficial para derribar lo que consideren fake news. “Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Esta decisión es contundente: estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración“, indicaron.

“Desde el primer día, este Gobierno decidió dejar de financiar relatos con pauta oficial y sostener estructuras que confundieron periodismo con negocio político. Desde entonces, la mentira se volvió más ruidosa. Por eso, además de informar, es necesario desmentir con claridad y sin rodeos”, sumaron en el comunicado.

La cuenta se creó este jueves 5 de febrero y sostuvieron que “no busca convencer ni imponer una mirada, tiene por objetivo que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”. Y agregaron: “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La Oficina de Respuesta Oficial existe para eso: para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información”