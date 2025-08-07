Meet Up Argentina 2025: “Argentina es un país único y el mundo se interesa cada vez más”, afirmó Daniel Scioli

Se trata del evento más importante del país dedicado al Turismo de Reuniones y Eventos. Telecentro estuvo presente.

Scioli en el Meet Up 2025 Foto: captura

Este miércoles 6 de agosto comenzó Meet Up Argentina 2025, el evento más importante del país dedicado al Turismo de Reuniones y Eventos y Telecentro estuvo presente.

Organizado por AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos), Meet Up Argentina convoca a representantes de todas las provincias, organizadores, proveedores de servicios, buros de convenciones y compradores nacionales e internacionales interesados en evaluar la viabilidad de Argentina como sede de futuros eventos.

Daniel Scioli en el evento Meet Up. Video: Canal 26

El evento se lleva adelante en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (Avenida Figueroa Alcorta 2099, Ciudad de Buenos Aires) hasta este jueves 7 de agosto.

En cada edición, Meet Up es el espacio de intercambio de políticas públicas y privadas, con el objetivo de fortalecer la captación de eventos nacionales e internacionales y de potenciar el trabajo de los bureaux de convenciones que integran la red federal.

Meet Up Argentina 2025 contará con dos jornadas completas de actividades que combinan rondas de negocios, presentaciones de destinos, charlas temáticas, espacios de networking, presentaciones institucionales y conferencias con foco en sostenibilidad, deporte y tecnología aplicada a eventos.

Daniel Scioli: “Argentina es un país único y el mundo se interesa cada vez más”

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, abrió durante la tarde de este miércoles la nueva edición Meet Up, que reúne a profesionales del sector que buscan actualizarse y generar nuevos negocios.

En ese marco, destacó: “Estamos buscando en este momento un cambio de paradigma en este sector, apuntando a un turismo de calidad, con más días en nuestro país”.

Asimismo, subrayó la necesidad de obtener nuevos mercados y oportunidades para Argentina: “Están dadas todas las condiciones para seguir apostando al crecimiento de este sector”, aseveró.

Más adelante y en diálogo con Canal 26 expresó que “Argentina es un país único y el mundo se interesa cada vez más”, al tiempo que destacó la importancia de la participación de todas las provincias para darle más competitividad al sector.

Finalmente, pronosticó que para el verano, “los destinos turísticos se van a preparar bien y el sector privado va a acompañar, entendiendo que hay un cambio en la Argentina”.

“Argentina es un lugar muy valioso y tiene lugares únicos”, cerró.