Telecentro se presentó en Meet Up Argentina 2025 con la solución Starlink para una conexión a internet más estable y veloz

El evento reunió a referentes del sector de todo el país.

El Centro de Convenciones de Buenos Aires es sede de Meet Up Argentina 2025. Organizado por AOCA. Foto: Prensa

Esta semana se celebró el Meet Up Argentina 2025, el evento más importante del Turismo de Reuniones y Eventos, y Telecentro estuvo presente junto a Starlink.

Telecentro participó del Meet Up 2025 Argentina.

“Telecentro Empresas, de la mano de Starlink, puede brindar conectividad a cualquier parte del país. En las ferias, dando servicio de conectividad, también para realizar streaming y mostrar el evento no solo en la provincia donde estén, sino en cualquier parte del mundo”, explicó Mariana Bucci, gerenta de Negocios y Profesionales segmento Empresas de Telecentro.

“Lo que ofrece Starlink permite que cualquier lugar remoto del país pueda tener internet de alta estabilidad de conexión y alta velocidad”, agregó.

Por su parte Pablo Smurra, gerente de Marketing segmento Empresas, se refirió a la oportunidad de este encuentro. “Vimos que tanto el sector público como el privado estaban necesitando una solución de internet para desarrollar este tipo de experiencias. Nosotros tenemos la solución de Starlink que nos parece lo más adecuado: permite colocar internet en cualquier parte del país de manera económica y darle de esa manera a los asistentes una experiencia totalmente distinta teniendo internet en cualquier lugar".

Para más información : telecentro.com.ar/empresas o (011) 35350000.

Meet Up 2025: turismo de reuniones

Organizado por AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos), Meet Up Argentina convoca a representantes de todas las provincias, organizadores, proveedores de servicios, buros de convenciones y compradores nacionales e internacionales interesados en evaluar la viabilidad de Argentina como sede de futuros eventos.

Daniel Scioli en el evento Meet Up. Video: Canal 26

Se trata de la cuarta edición y se lleva adelante en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (Avenida Figueroa Alcorta 2099, Ciudad de Buenos Aires).

En cada edición, Meet Up es el espacio de intercambio de políticas públicas y privadas, con el objetivo de fortalecer la captación de eventos nacionales e internacionales y de potenciar el trabajo de los bureaux de convenciones que integran la red federal.

Meet Up Argentina 2025 se realiza durante dos días, con una agenda llena de actividades que combinan rondas de negocios, presentaciones de destinos, charlas temáticas, espacios de networking, presentaciones institucionales y conferencias con foco en sostenibilidad, deporte y tecnología aplicada a eventos.

Argentina, representada por sus provincias

Marcela Aeberhard, Secretaria de Turismo de la provincia de Santa Fe, en el Meet Up Argentina 2025.

Leonardo Rodríguez, Director de Productos Turísticos de la Agencia Córdoba Turismo, en el Meet Up Argentina 2025.