Meet Up Argentina 2025: “Córdoba tiene 14 productos, somos multidestino”

Leonardo Rodríguez, Director de Productos Turísticos de Córdoba Turismo, participó del evento que reunió a referentes del sector de todo el país. Telecentro estuvo presente.

Meet Up Argentina 2025: Leonardo Rodríguez, Director de Productos Turísticos de la Agencia Córdoba Turismo

Esta semana se celebró Meet Up Argentina 2025, el evento más importante del Turismo de Reuniones y Eventos, y Telecentro estuvo presente.

“Córdoba hoy se está posicionando como el lugar dle interior líder en este tipo de eventos: por la conectividad que tenemos, el hub aéreo con vuelos a prácticamente toda Latinoamérica, y venimos acá a captar los grande eventos de la región para que se hagan en Córdoba", contó a Canal 26 Leonardo Rodríguez, Director de Productos Turísticos de la Agencia Córdoba Turismo.

Leonardo Rodríguez, Director de Productos Turísticos de la Agencia Córdoba Turismo

Y detalló: "Después de la Costa Atlántica somos el número uno del país. Córdoba tiene 14 productos, somos multidestino y lo que estamos saliendo a vender es eso: lo que podés hacer en cada lugar de Córdoba".

El Meet Up 2025: turismo de reuniones

Organizado por AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos), Meet Up Argentina convoca a representantes de todas las provincias, organizadores, proveedores de servicios, buros de convenciones y compradores nacionales e internacionales interesados en evaluar la viabilidad de Argentina como sede de futuros eventos.

El Centro de Convenciones de Buenos Aires es sede de Meet Up Argentina 2025.

Se trata de la cuarta edición y se lleva adelante en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (Avenida Figueroa Alcorta 2099, Ciudad de Buenos Aires).

En cada edición, Meet Up es el espacio de intercambio de políticas públicas y privadas, con el objetivo de fortalecer la captación de eventos nacionales e internacionales y de potenciar el trabajo de los bureaux de convenciones que integran la red federal.

Meet Up Argentina 2025 se realiza durante dos días, con una agenda llena de actividades que combinan rondas de negocios, presentaciones de destinos, charlas temáticas, espacios de networking, presentaciones institucionales y conferencias con foco en sostenibilidad, deporte y tecnología aplicada a eventos.