Meet Up Argentina 2025: “Santa Fe tiene ciudades muy destacadas trabajando fuertemente en el segmento”

Marcela Aeberhard, Secretaria de Turismo de la provincia, se sumó al evento que reunió a referentes del sector de todo el país. Telecentro estuvo presente.

Meet Up Argentina 2025: Marcela Aeberhard, Secretaria de Turismo de Santa Fe. Foto: Captura de pantalla.

Esta semana se celebró Meet Up Argentina 2025, el evento más importante del Turismo de Reuniones y Eventos, y Telecentro estuvo presente.

“En este lugar hay rondas de negocios con personas que quieren hacer un evento y destinos que quieren recibirlo. Entonces la importancia de presentarnos como provincia con ciudades muy destacadas trabajando fuertemente en el segmento: Santa Fe capital, Rosario, Rafaela y Esperanza, todas con vasta trayectoria”, detalló Marcela Aeberhard, Secretaria de Turismo de la provincia de Santa Fe, en diálogo con Canal 26.

Marcela Aeberhard, Secretaria de Turismo de la provincia de Santa Fe, en el Meet Up Argentina 2025.

“Hace muy poquito hemos recibido el premio revelación por las politicas públicas que llevamos adelante: embajadores turísticos, la infraestructura que tenemos, con tres aeropuertos, dos de ellos internacionales, 25 puertos entre privados y públicos; y cómo estamos emplazados en el centro de la Argentina", agregó.

El Meet Up 2025: turismo de reuniones

Organizado por AOCA (Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos y Eventos), Meet Up Argentina convoca a representantes de todas las provincias, organizadores, proveedores de servicios, buros de convenciones y compradores nacionales e internacionales interesados en evaluar la viabilidad de Argentina como sede de futuros eventos.

El Centro de Convenciones de Buenos Aires es sede de Meet Up Argentina 2025. Organizado por AOCA. Foto: Prensa

Se trata de la cuarta edición y se lleva adelante en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (Avenida Figueroa Alcorta 2099, Ciudad de Buenos Aires).

En cada edición, Meet Up es el espacio de intercambio de políticas públicas y privadas, con el objetivo de fortalecer la captación de eventos nacionales e internacionales y de potenciar el trabajo de los bureaux de convenciones que integran la red federal.

Meet Up Argentina 2025 se realiza durante dos días, con una agenda llena de actividades que combinan rondas de negocios, presentaciones de destinos, charlas temáticas, espacios de networking, presentaciones institucionales y conferencias con foco en sostenibilidad, deporte y tecnología aplicada a eventos.