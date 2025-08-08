EN VIVO: Javier Milei habla en cadena nacional

Mediante un mensaje grabado, el presidente brinda su discurso centrado en el rechazo a los proyectos sancionados por Diputados, así como también en el compromiso con el déficit cero y la política monetaria.

Cadena Nacional del Presidente Javier Milei. Foto: Captura de X/ @OPRArgentina

Desde el Salón Blanco de Casa Rosada, Javier Milei brinda este viernes una cadena nacional para respaldar a los vetos a las leyes aprobadas el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, así como también reafirmar su compromiso con el déficit cero y la política monetaria.

Según confirmó más temprano el vocero presidencial, Manuel Adorni, el presidente abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Cadena nacional de Javier Milei. Foto: Captura

Los 5 DNU que frenó Diputados

La votación en el recinto fue contundente contra las medidas de reforma del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo. Los decretos rechazados son: