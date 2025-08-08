EN VIVO: Javier Milei habla en cadena nacional

Mediante un mensaje grabado, el presidente brinda su discurso centrado en el rechazo a los proyectos sancionados por Diputados, así como también en el compromiso con el déficit cero y la política monetaria.
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 8 de agosto de 2025, 23:00
Cadena Nacional del Presidente Javier Milei. Foto: Captura de X/ @OPRArgentina
Desde el Salón Blanco de Casa Rosada, Javier Milei brinda este viernes una cadena nacional para respaldar a los vetos a las leyes aprobadas el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, así como también reafirmar su compromiso con el déficit cero y la política monetaria.

Según confirmó más temprano el vocero presidencial, Manuel Adorni, el presidente abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Cadena nacional de Javier Milei. Foto: Captura
Los 5 DNU que frenó Diputados

La votación en el recinto fue contundente contra las medidas de reforma del Estado impulsadas por el Poder Ejecutivo. Los decretos rechazados son:

  • Organismos de Economía (DNU 462/25): Fue rechazado por 141 votos a 65. Disponía la disolución y transformación de distintos organismos dependientes del Ministerio de Economía. El decreto, ahora derogado, se enmarcaba en la Ley de Bases y Puntos de Partida y buscaba, según los considerandos del texto oficial, “reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal” y “disminuir el déficit”.
  • Organismos de Transporte (DNU 461/25): Cayó por 138 votos a 65. Proponía la disolución, transformación y reorganización de entes de la Secretaría de Transporte.
  • Organismos de Cultura (DNU 345/25): Fue rechazado por 134 votos a 68. La norma afectaba a distintos organismos de la Secretaría de Cultura.
  • Banco Nacional de Datos Genéticos (DNU 351/25): La Cámara lo rechazó por 133 votos a 69. El decreto disponía la “transformación” del BNDG, una medida que había generado un fuerte repudio de los organismos de Derechos Humanos.
  • Marina Mercante (DNU 340/25): Fue rechazado por 118 votos a 77. Aprobaba el “Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional”.