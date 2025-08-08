El Gobierno anunció la baja de 110.000 pensiones, el resultado de los nuevos exámenes de residencia y una cadena nacional de Milei

El vocero presidencial Manuel Adorni encabezó una conferencia de prensa desde Casa Rosada frente a los periodistas acreditados.

Manuel Adorni, vocero presidencial. Foto: NA.

Ninguno de los 141 aspirantes a residencias médicas que debieron volver a rendir el examen por sospechas de fraude pudieron sostener la nota que obtuvieron la primera vez, informó el Gobierno.

De los 141 solo se presentaron 117 (109 de ellos extranjeros), y todos obtuvieron puntajes menores a los obtenidos la primera vez, con una diferencia “escandalosa”, calificó el vocero presidencial Manuel Adorni al anunciarlo.

Más de 110.000 pensiones dadas de baja

En otro tramo de la conferencia, Adorni reveló que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ya suspendió más de 110.522 pensiones que habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores, se dieron de baja 8.107 que correspondían a personas fallecidas y otras 10.038 personas tomaron la decisión de renunciar a ella.

Señaló que “en este organismo se descubrió una actividad fraudulenta a gran escala donde se estima un desvío de fondos de aproximadamente 1.000 millones de dólares por año”, y detalló que entre 2003 y 2015 pensiones no contributivas por invalidez laboral pasaron de 79.000 a 1.045.000, para subir a un 1.222.000 en diciembre de 2023.

Sobre la votación de Diputados

Adorni también anunció que este viernes 8 de agosto a las 21 habrá una cadena nacional en la que el Presidente Javier Milei hablará sobre el veto a las leyes que se aprobaron en el Congreso.

A qué hora habla Milei este viernes 8 de agosto en cadena nacional

Según anunció Adorni, este viernes 8 de agosto a las 21 el presidente Javier Miley brindará una conferencia en cadena nacional para referirse a las leyes que se aprobaron en Diputados esta semana y que él podría vetar.

Los dichos de Diana Mondino

Adorni también se refirió a las declaraciones de la excanciller Diana Mondino, que el jueves habló sobre el caso de la criptomoneda $LIBRA y sostuvo que el presidente era “o no muy inteligente o una suerte de corrupto”.

“Cuando uno ha representado al Gobierno, y más en el caso de ella que representó a Argentina ante el mundo, a veces las declaraciones hablan más de la propia persona que del Presidente, en este caso", dijo Adorni.

Y sumó: “Diana Mondino es una persona inteligente que se ve que no estaba en un buen día, o no tenía claridad en lo que estaba diciendo, o se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada e hizo un comentario absolti desafortunado sobre una persona que le dio la posibilidad no solo de trabajar para el Gobierno, sino de representar a la Argentina".