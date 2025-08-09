Padrón electoral de La Matanza: el juez Ramos Padilla se declaró incompetente para modificar la asignación de mesas de votación

El magistrado presentó presentó un “plan alternativo de ubicación de mesas de votación” y suspendió el proceso de notificación de autoridades de mesa en el distrito.

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, se declaró incompetente para modificar la asignación de locales y mesas de votación en La Matanza.

La resolución del magistrado, emitida el viernes, respondió a los reclamos sobre los cambios que afectarían a la participación electoral. A pesar de su decisión, Ramos Padilla presentó un “plan alternativo de ubicación de mesas de votación” y suspendió el proceso de notificación de autoridades de mesa en el distrito.

En su resolución, el juez analizó los alcances de una decisión previa de la Cámara Nacional Electoral, que le había ordenado dejar sin efecto “todas las reasignaciones de locales de votación de la sección electoral número 61 -La Matanza- derivadas del cambio de orden de prioridad asignado a los mismos”.

Ramos Padilla explicó que su tribunal carece de atribuciones para intervenir en el proceso electoral provincial del 7 de septiembre, ya que la competencia para decidir sobre la ubicación de mesas y locales de votación corresponde a la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

El magistrado citó tanto la Constitución Nacional como la provincial para respaldar su decisión y sostuvo que “la colaboración brindada, tal como surge del convenio, se limita exclusivamente a cuestiones logísticas y técnicas, pero no permite, ni podría permitir, la intromisión del Tribunal en la decisión respecto de solicitudes de particulares, candidatos, apoderados, partidos políticos o funcionarios, todo lo cual excede al cumplimiento de las tareas asumidas”.

En tanto, el juzgado explicó que no se trató de un “replanteo general de los establecimientos de votación”, sino de un “desplazamiento natural” por el aumento del padrón y otras adecuaciones.

De esta forma, la decisión final sobre la ubicación de mesas y locales de votación en La Matanza quedó en manos de la Junta Electoral bonaerense, que deberá evaluar si adopta el plan publicado o el alternativo presentado por el juez federal.

Dónde voto: consultá el padrón electoral

Para consultar tu padrón electoral, tenés que completar los siguientes datos personales:

Número de DNI

Distrito de residencia

Género según figura en el DNI

Código de verificación que aparece en la web

Una vez ingresados estos datos personales, el sistema indicará:

Establecimiento de votación

Número de mesa

Número de orden

Es importante recordar que, si no apareces en el padrón, no podés votar. Por este motivo, se recomienda realizar la consulta con tiempo de anticipación.