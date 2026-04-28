Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.
Ruinas del Quilmes, Tucuman. Twitter.

Si vivís en San Miguel de Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo soleado, la jornada en Tucumán promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en San Miguel de Tucumán

Mañana
Soleado
10°
Viento
Suroeste 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Oeste 3 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Norte 6 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Miguel de Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 7 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 21° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Miguel de Tucumán.

Máxima: 18°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:43
Puesta del sol18:52
Horas de luz11h 9m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – San Miguel de Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Miguel de Tucumán?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en San Miguel de Tucumán indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Miguel de Tucumán?

El sol sale hoy en San Miguel de Tucumán a las 07:43 y se pone a las 18:52, dando aproximadamente 11h 9m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Miguel de Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Miguel de Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Miguel de Tucumán?

El pronóstico para hoy en San Miguel de Tucumán indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Miguel de Tucumán?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en San Miguel de Tucumán soplarán a una velocidad de 7 - 22 km/h.

Ubicación de San Miguel de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 12° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° 12° Norte 1 - 4 km/h 0% Cielo despejado
03:00 12° Norte 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° Noroeste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado
05:00 10° Oeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
06:00 10° Oeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 5 - 10 km/h 0% Soleado
09:00 10° 11° Suroeste 2 - 11 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Sur 3 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Sur 6 - 19 km/h 0% Soleado
12:00 14° 14° Sur 6 - 21 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Sur 6 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Sur 5 - 21 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Sur 6 - 22 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Sur 5 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Oeste 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 17° 17° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Norte 5 - 11 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Norte 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Norte 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Norte 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noreste 5 - 15 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Norte 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.