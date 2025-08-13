Javier Milei se reunió con diputados aliados en Olivos para blindar vetos a leyes de jubilaciones y discapacidad

El presidente encabezó una cena con diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados en la Quinta de Olivos en la antesala de una semana clave en el Congreso.

Javier Milei con Cristian Ritondo y Diego Santilli que fueron partes de la cena. Foto: NA.

El presidente Javier Milei encabezó este martes por la noche una cena en la Quinta de Olivos en donde participaron diputados de La Libertad Avanza y bloques aliados.

El objetivo del encuentro fue blindar en el Congreso nacional los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones y de emergencia en discapacidad. De esta manera, el Gobierno nacional busca asegurarse los 86 votos que precisa en Diputados para sostener el rechazo de estas leyes.

El presidente Javier Milei. Foto: captura video

Esta cena se dio en un momento clave dado que es la previa de una semana clave donde la oposición intentará abordar los rechazos presidenciales dentro del recinto.

Negociaciones del Gobierno para mantener los vetos

El desafío del oficialismo estriba en que cuenta con 74 de los 86 votos que necesita para mantener el veto, votos que corresponden a su espacio y a sus aliados.

Los 86 votos requeridos formarían el tercio del total (257) en la Cámara de Diputados, por lo que deberá ir a buscar los 12 que le estarían faltando entre los legisladores dialoguistas.

La idea del oficialismo es mantener los vetos a las leyes de aumento de las jubilaciones y de emergencia en discapacidad en la Cámara de Diputados. Foto: NA.

“Todos los diputados de LLA vamos a defender los vetos, es lo correcto. El que duda no debería ser miembro de La Libertad Avanza“, afirmó una fuente legislativa que asistió a la cena, dando a entender que los 74 votos están asegurados.

En la cena de Olivos, que comenzó a las 20:00 de este martes, estuvieron diputados de La Libertad Avanza y un grupo del PRO, encabezado por su jefe de bloque, Cristian Ritondo.

Además participaron Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Finocchiaro, Silvana Giudici, Luciano Laspina y Daiana Fernández Molero.

Como representante de la Liga del Interior, los radicales alineados con el Gobierno, formó parte el neuquino Pablo Cervi.