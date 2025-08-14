Fentanilo: el ministro de Salud de Córdoba afirmó que todas las ampollas contaminadas “están fuera de circulación”

Ricardo Pieckenstainer lo aseguró en una conferencia de prensa. La provincia “no tiene ningún caso reportado en la Justicia”, aseveró.

Fentanilo, droga. Foto: EFE

Ricardo Pieckenstainer, ministro de Salud de Córdoba, encabezó una conferencia de prensa y afirmó que “las ampollas contaminadas del fentanilo están fuera de circulación”.

El titular de la cartera sanitaria provincial destacó que “no hay lotes contaminados” en el distrito.

Dosis de fentanilo contaminado en Córdoba. Foto: X @gentileza.

En la continuidad de la conferencia, el funcionario señaló que las autoridades deben “informar si hay casos sospechosos” de fentanilo contaminado

En tanto, también confirmó que la Provincia se constituyó como querellante en la causa nacional que investiga el caso.

Fentanilo contaminado Foto: NA

El alerta epidemiológico formal de la ANMAT se emitió el 13 de mayo, con la instrucción expresa de que cada jurisdicción informe la existencia del lote y reporte posibles casos sospechosos.

La causa es investigada por la Fiscalía N°3 de La Plata, que coordina con todas las provincias para el seguimiento de la trazabilidad y la preservación de la evidencia.