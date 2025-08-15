A horas del cierre de listas, Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete en Casa Rosada

El presidente reunió a todo su equipo de trabajo en la previa a las definiciones de cara a las elecciones legislativas. Fuentes de Casa de Gobierno afirman que no fue un encuentro de emergencia.

Reunión de Gabinete de Javier Milei. Foto: Presidencia

Javier Milei encabezó una reunión de gabinete en la previa a la fecha límite para presentar las listas que competirán en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

Poco antes de las 9.30, el mandatario llegó a Casa Rosada con la intención de nuclear a sus principales colaboradores en una semana marcada por debates electorales, el movimiento del dólar y el impacto por la muerte de 96 personas tratadas por el lote contaminado del fentanilo.

Luis Caputo en Casa Rosada. Foto: NA

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el segundo en llegar y escolta al libertario en el intercambio que se lleva adelante por estás horas en el Salón Eva Perón.

Además participaron los ministros Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Luis Petri (Defensa), Gerardo Werthein (Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Mario Lugones (Salud) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

Federico Sturzenegger en Casa Rosada. Foto: NA

Completaeon la nómina, el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente del partido, Martín Menem; el vocero presidencial, Manuel Adorni; y el asesor Santiago Caputo.

Sandra Petovello y Patricia Bullrich se ausentaron por cuestiones de agenda.