“Debe ir preso”: el Gobierno apuntó contra Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio investigado por el fentanilo contaminado

Javier Milei hizo referencia al tema durante su intervención en La Plata, mientras que la Vocería Presidencial destacó el accionar del ministro Mario Lugones.

Ariel Garcia Furfaro, dueño de HLB Pharma Foto: Redes sociales

Javier Milei apuntó este jueves contra Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, investigado por la creciente ola de muertes por fentanilo contaminado.

“No pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad, sin importar su gravedad. Tomemos como ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo”, disparó Milei en un tramo de su discurso en el acto de lanzamiento de la campaña de LLA en el club Atenas de La Plata.

“Es el amiguismo, la corrupción y el encubrimiento que ya destruyó al país y no quieren soltarlo en la provincia”, cerró el mandatario.

Tras los dichos de Milei, la Vocería Presidencial lanzó un comunicado titulado “El señor del fentanilo debe ir preso”, en donde afirma que Furfaro es “un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder”.

El texto señala que el laboratorio “no era inspeccionado por ANMAT desde febrero 2020″ y fue tras la asunción de Mario Lugones como ministro de Salud que se ordenó la inspección del lugar.

Laboratorio HLB Pharma. Foto: NA

Producto de esa inspección “la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva. Tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado”, excusa el comunicado.

Y añade: “Asimismo, en marzo del mismo año, la ANMAT recomendó la no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto ‘Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000′, evitando innumerables probables muertes durante intervenciones quirúrgicas simples”.

Sobre el cierre, el texto señala que debido al accionar de Lugones, “todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado” y afirma que el ministro “irá hasta las últimas consecuencias para asegurar que la causa avance y que el responsable termine tras las rejas”.

El comunicado completo

“Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario, en pocos años y vendiéndole sus productos al Estado y a los amigos del poder.

El laboratorio de Ariel García Furfaro no era inspeccionado por ANMAT desde febrero 2020. En septiembre de 2024 asumió el Dr. Mario Lugones como Ministro de Salud y en noviembre de ese mismo año se ordenó la inspección del laboratorio Ramallo, productor de HLB Pharma.

Producto de esa inspección, en febrero 2025 y solo 2hs después de recibir el resultado de las actuaciones, la titular de ANMAT, Agustina Bisio, inhabilitó el laboratorio Ramallo, prohibiendo así su actividad productiva. Tres meses antes de que ocurriera la primera muerte por fentanilo contaminado.

Asimismo, en marzo del mismo año, la ANMAT recomendó la no utilización, comercialización y distribución en todo el territorio nacional del producto 'Propofol HLB, emulsión inyectable IV, lote 60000′, evitando innumerables probables muertes durante intervenciones quirúrgicas simples.

A su vez, el Ministerio de Seguridad inició investigaciones contra HLB Pharma por haber presentado documentación falsa en su inscripción en el RENPRE, y ARCA denunció al laboratorio por evasión tributaria agravada.

Hemos hecho lo que ningún otro gobierno hizo: clausurar y denunciar el laboratorio de Ariel García Furfaro, empresario corrupto, amigo y beneficiario de la casta política que arruinó el país y llenó la administración pública de ñoquis y corruptos en todas las áreas. No es un dato menor que el Gobernador Axel Kicillof y su Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma.

Actualmente el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del Ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB. Por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el Juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Fuefaro, el Gobierno Nacional lo recusará presumiendo un conflicto de intereses resultante de su vínculo familiar con Nicolás Kreplak.

Es necesario transmitir tranquilidad y asegurar que, gracias al accionar del Ministro Mario Lugones, todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado. Es decir, el Ministerio de Salud ha evitado cientos de miles de muertes que bien pudo haber ocasionado un empresario corrupto y militante kirchnerista, e irá hasta las últimas consecuencias para asegurar que la causa avance y que el responsable termine tras las rejas.

Fin”.