Luis Petri, ministro de Defensa, encabezará la boleta de diputados nacionales de LLA en Mendoza

Luis Petri será candidato en Mendoza Foto: X @luispetri

El ministro de Defensa, Luis Petri, encabezará la lista de diputados nacionales en Mendoza, tras el acuerdo sellado entre la cúpula de La Libertad Avanza y el gobernador del radicalismo, Alfredo Cornejo.

“Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con Mendoza y con el país”, escribió Cornejo en su cuenta de X.

Y agregó: “Volver al Congreso significa para Luis retomar un ámbito que conoce en detalle y en el que se ha destacado por su capacidad de trabajo, su seriedad y su preparación. Estoy convencido de que desarrollará esta tarea con la responsabilidad y el profesionalismo que lo caracterizan, contribuyendo a impulsar los cambios que la Argentina necesita”.

Quiero felicitar a @luispetri por asumir el desafío de encabezar la lista a diputado nacional de nuestro frente. Su trayectoria lo respalda, fue dos veces legislador provincial y dos veces legislador nacional, siempre con una gran vocación de servicio y un compromiso profundo con… pic.twitter.com/MPIKWVZTI1 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) August 16, 2025

Inevitables cambios en el Gabinete

El presidente Javier Milei deberá introducir cambios en su Gabinete antes de fin de año, ya que las candidaturas de sus ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, los dejarán fuera del equipo de Casa Rosada.

Este viernes se confirmó la postulación de Bullrich como candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, con amplias chances de ingresar al Congreso, ya que La Libertad Avanza está bien posicionado en el distrito y viene de ganar los comicios locales del pasado 18 de mayo.

Patricia Bullrich al anunciar su candidatura en la Ciudad. Foto: @PatoBullrich

En tanto, este sábado se supo que Petri iba a ser el primer candidato a diputado nacional de la lista de LLA y la Unión Cívica Radical en la provincia de Mendoza, de donde es oriundo.

El actual ministro de Defensa también tiene grandes posibilidades de regresar a la Cámara baja, ya que liderará la nómina de los oficialismos local y nacional.

De esta forma, tanto Bullrich como Petri se encaminan a ser electos el 26 de octubre y a asumir el 10 de diciembre por sus bancas, por lo que quedarán dos lugares vacíos dentro del Gabinete.