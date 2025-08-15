Patricia Bullrich anunció que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires

La ministra de Seguridad lo confirmó a través de sus redes sociales. “Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo”, anunció.

Patricia Bullrich al anunciar su candidatura en la Ciudad. Foto: @PatoBullrich

Patricia Bullrich anunció, a través de sus redes sociales, que será candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones legislativas de octubre.

“Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro”, inició la funcionaria nacional en su posteo.

“Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado. Allí voy a liderar los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora”, continuó.

“Ese esfuerzo que hace cada uno, con valentía y esperanza, nos mantiene firmes para superar esta etapa y dejar atrás a quienes nos hundieron en el desorden, la delincuencia y la pobreza”, aseguró la actual ministra de Seguridad.

“Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho”, siguió.

“Me presento como candidata a Senadora por CABA para seguir peleando por un país próspero, libre y ordenado, dentro de La Libertad Avanza y bajo el liderazgo de Javier Milei”, confirmó la ex candidata a presidente.

Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: NA

“Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso”, cerró.

De la Alianza La Libertad Avanza resta definirse el primer lugar de la nómina de postulantes a diputados nacionales, lista en la que habrá dos integrantes del PRO, en quinto y sexto lugar, según el acuerdo que entablaron la semana pasada.