Los aviones caza F-16 de la Fuerza Aérea llegaron a la Argentina: cuándo y cómo será la presentación oficial

El ministro de Defensa saliente, Luis Petri, encabezó la recepción formal de estas primeras aeronaves, que serán destinadas al Área Material Río Cuarto, provincia de Córdoba. El itinerario completo.

Los caza F-16 llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa informó este viernes que los primeros 6 aviones de combate F-16 que se incorporarán a la Fuerza Aérea llegaron a la Argentina.

Según la cartera, el ministro de Defensa saliente, Luis Petri, encabezó la “recepción formal de estas primeras aeronaves, que serán destinadas al Área Material Río Cuarto, provincia de Córdoba”.

Llegaron los aviones F-16. X @luispetri

“Esta llegada simboliza un hito estratégico que consolida la recuperación de la capacidad de intersección supersónica y fortalece la defensa del espacio aéreo nacional”, cierra el comunicado.

Cuándo será la presentación de los F-16

Si bien la presentación con la presencia de Javier Milei estaba pactada para el domingo 7 de diciembre por la mañana, pero un cambio inesperado fue anunciado este viernes.

“El Ministerio de Defensa informa que por Defensa razones climáticas, las actividades oficiales vinculadas al arribo y la presentación de los primeros 6 aviones de combate F-16, se realizarán el día de mañana, sábado 6 de diciembre, a las 9 AM, siendo este el único cambio en el cronograma comunicado en los últimos días”, indicaron en primer lugar.

Los caza F-16 llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Además, mencionaron que sigue en pie el recorrido previo que incluirá un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires. El mismo forma “parte de las actividades previas al acto oficial” y “se realizará mañana sábado 6 de diciembre, en el horario programado entre las 8:00 y las 8:45″.

El itinerario de los aviones caza F-16, hora por hora

07.55: ingreso a la Ciudad de Buenos Aires desde el noroeste, sobre el Río de la Plata, procedentes del Área Material Río Cuarto.

08.00: sobrevuelo de la Casa Rosada, de Este a Oeste, a 2.000 pies de altura.

08.03: continuación por la Avenida de Mayo hasta la altura de Plaza Miserere, con el objetivo de reposicionarse y sobrevolar la Avenida 9 de Julio, de Sur a Norte.

08.05: se dará el viraje hacia el oeste para reposicionarse y sobrevolar el Aeroparque Jorge Newbery.

⁠08.06: tras un paso sobre Retiro, pasará sobre Puerto Madero y dará un giro de 360° con centro en el Ministerio de Defensa.

08.10: el pasaje de despedida por la Avenida 9 de Julio.

Cómo será la presentación de los aviones caza F-16: ¿habrá público?

Ante la expectativa que generó el evento entre vecinos y entusiastas de distintos puntos del país, la municipalidad de Las Higueras organizó un área especialmente destinada para presenciar el histórico aterrizaje.

Según explicó el intendente Gianfranco Luchessi, se está armando “una zona segura para los espectadores, en el corralón municipal, muy cerca de la línea de aterrizaje”.

Los caza F-16 llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

En diálogo con Cadena3, el jefe comunal adelantó que se prevé la instalación de una tribuna para ordenar la presencia del público y garantizar una mejor experiencia para los asistentes.

Las características de los aviones cazas F-16

Los F-16 son aviones de combate de cuarta generación, clasificados como cazas multirol y supersónicos. Su incorporación representa un importante avance en la modernización de la Fuerza Aérea Argentina, al combinar versatilidad operativa, tecnología de punta y una amplia capacidad de armamento.

En materia de armamento, los F-16 pueden portar misiles aire-aire de medio alcance AIM-120C-8 AMRAAM, con un alcance superior a los 160 kilómetros, y misiles de corto alcance AIM-9M Sidewinder. Además, están equipados con bombas guiadas por láser, como la GBU-12, y bombas convencionales MK-82, lo que les permite adaptarse a distintos tipos de misiones. A esto se suman sistemas de guerra electrónica y pods de reconocimiento que amplían sus capacidades tácticas.

Los caza F-16 llegaron a la Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

Desde el punto de vista tecnológico, incorporan pantallas multifunción, sistemas de navegación por satélite y comunicaciones seguras. Estas mejoras optimizan tanto la eficacia en combate como la seguridad del piloto.

En cuanto a su capacidad operativa, los F-16 pueden cumplir una amplia gama de misiones, desde patrullas aéreas hasta ataques terrestres y tareas de reconocimiento. Su velocidad supersónica, que puede alcanzar Mach 2, y su capacidad para operar en diversas condiciones climáticas los convierten en una herramienta altamente flexible. Gracias a sus pilones externos, pueden transportar distintos tipos de armamento, lo que refuerza su papel como una de las plataformas de combate más versátiles del mundo.