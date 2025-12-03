Luis Petri defendió la designación del militar Carlos Presti en Defensa y apuntó contra la oposición a los gritos: “¿Por qué no van al psicólogo?"

Máxima tensión en el recinto luego de que Luis Petri tome la palabra. El video de la defensa del diputado nacional al gobierno de Javier Milei y el cruce a la oposición.

Luis Petri fue uno de los que protagonizó un tenso momento en la Cámara de Diputados después de haber jurado como diputado y dejar su cargo como ministro de Defensa. Cuando tomó la palabra, apuntó directamente contra el peronismo, defendió a Milei y a los gritos, cargó contra la oposición: “¿Por qué no van al psicólogo?“.

Cuando se estaba votando a vicepresidente primero y segundo de la Cámara de Diputados, Luis Petri tomó la palabra en su nuevo rol político como diputado nacional por Mendoza. “Desde el 10 de diciembre de 2023 donde asumían pocos diputados y planteábamos una agenda y donde se definía el futuro de la Argentina con la Ley Bases. quiero rescatar ese diálogo genuino que existió en ese momento y permitió la aprobación de esa Ley Bases”, introdujo.

“Después las mezquindades electorales hicieron que este Congreso en lugar de apoyar la gestión del Gobierno, de apostar al diálogo tratara de sabotear sesión tras sesión el programa económico del presidente Javier Milei”, dijo.

“Venimos cumpliendo un mandato popular. apostar a un diálogo, pero no a una agenda del pasado que propone el kirchnerismo, no a la agenda del piquete, de la extorsión, agenda de futuro que fue la agenda que votaron los argentinos mayoritariamente, una agenda que propone entre otras cosas la modernización laboral, terminar de derrotar a la pobreza en Argentina... ¡vergüenza les tiene que dar!“, lanzó a los gritos.

“Al peronismo le recomiendo que vaya al psicólogo, porque el fundador del peronismo era un militar y fue ministro de guerra ¡¿Y se sienten cómodos poniendo montoneros en el Ministerio de Defensa como ministros?! ¿Pero por qué no van al psicólogo?“, agregó en el cierre.

Por su parte, Agustín Rossi pidió inmediatamente la palabra y le respondió directamente a Luis Petri. “Los peronistas estamos orgullosos de ser peronistas. de tener un líder político como el General Perón. de ser un partido que tiene 80 años de vigencia. de nuestra propia historia. de los gobiernos de Perón, de Néstor y de Cristina”, inició.

“Seguimos levantando los mismos valores y mismas banderas que levantaron aquellos trabajadores el 17 de octubre del 45. Reivindicamos los 18 años de lucha en el exilio de Perón para lograr el regreso a la patria. Levantamos y defendemos con orgullo los valores de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos”, soltó.

“Estamos acá para defender la representación popular del 35% de los argentinos que nos votaron. Cuando el diputado Petri quiera hablar de defensa, hablamos. Lo que hizo él fue calamitoso. Vayan a aumentarle el salario a los militares. La deuda que tiene con el IOSFA... ¡en 3 años quebraste el IOSFRA, Petri!“, concluyó Rossi en lo que fue un momento de máxima tensión en el recinto