Alto jefe militar de EEUU advirtió a la Argentina sobre la influencia de China en la región

Lo afirmó el almirante Alvin Holsey durante la Conferencia Sudamericana de Defensa ‘SOUTHDEC 2025’ en Buenos Aires. En la cumbre estaba presente el ministro de Defensa, Luis Petri.

Alvin Holsey en la Conferencia Sudamericana de Defensa 'SOUTHDEC 2025' en Buenos Aires. Foto: REUTERS

El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, alertó sobre el rol de China en la región, donde busca “exportar su modelo autoritario”, en la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa ‘SOUTHDEC 2025’ en Buenos Aires.

“El Partido Comunista Chino continúa su incursión metódica en la región, buscando exportar su modelo autoritario, extraer recursos y establecer infraestructura de doble uso, desde puertos hasta el espacio”, dijo el alto rango militar estadounidense.

Además, agregó: “Esto puede permitirle proyectar poder, interrumpir el comercio y desafiar la soberanía de nuestras naciones e incluso la neutralidad de la Antártida”.

En su segundo viaje a la Argentina de 2025, Holsey subrayó también la creciente amenaza de las organizaciones criminales transnacionales, que según datos de Estados Unidos alcanzan ingresos anuales por 358.000 millones de dólares gracias al tráfico ilícito de drogas, armas, personas, recursos naturales y vida silvestre.

En ese sentido, Holsey llamó a los países de la región a transformar el diálogo en “acción colectiva” mediante una mayor cooperación militar, el fortalecimiento de la vigilancia de las rutas marítimas y el incremento de la capacidad de las fuerzas de seguridad para enfrentar a las redes del crimen organizado.

Además del jefe del Comando Sur, también asistió al evento el subsecretario de Defensa para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Roosevelt Ditlevson, que también hizo especial hincapié en la amenaza china.

Pesca ilegal china en Sudamérica. Foto: REUTERS

“Las empresas chinas capturan tierra, capturan infraestructura crítica y sectores estratégicos como la energía y las comunicaciones. China controla la inteligencia militar y las instalaciones espaciales en todo este hemisferio y amenaza puntos de acceso marítimo crítico como el Canal de Panamá, que es vital para la economía de cada nación”, señaló.

La ‘SOUTHDEC 2025’ está organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y reúne a jefes militares de Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, además de observadores de Canadá, Francia, España, Portugal y Reino Unido, entre otros.