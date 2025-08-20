Nueva ruptura de La Libertad Avanza en Diputados: se formará el bloque “Coherencia”

Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González decidieron alejarse del oficialismo y sumarse al bloque integrado por Lourdes Arrieta. Los cuatro diputados tenían enfrentamientos con Martín Menem y Karina Milei.

Marcela Pagano. Foto: NA

Tres diputados de La Libertad Avanza rompieron el bloque del oficialismo y decidieron sumarse al monobloque de Lourdes Arrieta para conformar el bloque “Coherencia”.

La ruptura dejará a LLA con 36 diputados liderados por Gabriel Bornoroni; mientras los diputados que se desmarcaron son Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Gerardo González.

Carlos Gonzalez D'Alessandro. Foto: Instagram @carlos.gonzalezdalessandro

En un comunicado, señalaron que “este espacio comienza a funcionar a partir de hoy con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política”.

Los legisladores Pagano y D’Alessandro dieron quórum en la sesión en la que se votó el rechazo al veto presidencial de la emergencia en Discapacidad, mientras que González estuvo ausente en el recinto.