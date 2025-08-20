Diputados: ya se debaten los vetos a las leyes de discapacidad y de jubilaciones

Con 136 diputados en la sesión votarán la habilitación para tratar la Emergencia en Discapacidad, entre otras cuestiones.

Sesión en Diputados. Foto: NA, Claudio Fanchi

La sesión de Diputados de este miércoles comenzó con la presencia de 136 de ellos del espacio de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Coalición Cívica, la izquierda, Democracia para Siempre y radicales.

También estuvieron presentes desde el comienzo los dos diputados del oficialismo, La Libertad Avanza, Marcela Pagano y Carlos D’Alessandro.

La oposición alcanzó el quórum, con lo cual se abrió la sesión en la Cámara de Diputados donde se busca rechazar los vetos a las leyes de discapacidad y de jubilaciones.

Diputados debaten el veto a las leyes de discapacidad y jubilaciones

Noticia en desarrollo.